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Parası olan ona yatırıyor! Tüm yatırım araçları geride kaldı! Yüzde 160 kar getirisi

Parası olanlar artık yatırımlarını ona yapıyor. Tüm yatırım araçları yanında geride kaldı. Dünyada yatırım aracı olarak zirveye yerleşiyor. İşte yeni en çok tercih edilen yatırım aracına dair ayrıntılar...

Parası olan ona yatırıyor! Tüm yatırım araçları geride kaldı! Yüzde 160 kar getirisi

Altın ve döviz kuru gün geçtikçe yükselirken yatırım yapan kişiler farklı alternatifleri değerlendirmeye başladı. Bu doğrultuda dünyada en çok yatırım aracı olarak tercih edilen bir seçenek çok fazla göz önüne çıkmaya başladı. Peki, yatırımcıların en çok tercih ettiği yeni yatırım aracı nedir? İşte yeni yatırım aracına dair ayrıntılar haberimizde... 


YATIRIM ARAÇLARI GELİŞİYOR 


Altın ve döviz kuru çok fazla hareketlilik yaşamasıyla bilinen yatırım araçlarından. Bu doğrultuda dünyadaki birçok yatırımcı farklı yatırım araçları da aramaya koyuldu. Dolarda ve altında fiyatlar pandemi sürecinden başlayarak ciddi şekilde etkilenmeye başladı ve her geçen gün küresel çapta meydana gelen gelişmelerden etkilenmeyi sürdürüyor.  


Bu doğrultuda yatırımcılar yeni bir araç olarak İsviçre saat ihracatına yöneldi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 2020’de İsviçre frangı olarak 17 milyar olan o saat markası 2022’de 24,8 milyar İsviçre frangı oldu. Ülkemizin de İsviçre’den gerçekleştirdiği ithalat 2 katı arttı.  


SAAT ENDÜSTRİSİNDE YÜKSELİŞ 


Öğrenilen bilgilere göre ülkemiz İsviçre Saat Endüstrisi Federasyonu’n açıklamasına göre son 2 yılda yüzde 103 bir artış yaptı. Bu ihracat maliyeti 121 milyon İsviçre frangından 245,5 milyon İsviçre frangına arttı.  


Öte yandan TÜİK verilerine göre de 2022’de 359 milyon dolar saat ithalatı yapılırken bunun 77’si İsviçre’den gerçekleştirildi. Uzmanların yaptığı incelemeler sonucundaki açıklamaları ise bunun yeni bir tür yatırım aracı olduğu yönünde gerçekleşti.  


İKİNCİ EL PİYASASI OLUŞTURDU 


Yapılan araştırmalarda Zenit, Patek Philippe ve Rolex gibi çok lüks saat marklarında özel üretim olması ikinci el pazarını ortaya çıkardı. Bob’s Watches adlı ikinci platformundan satışları gerçekleştiriliyor. Bu satış yeri en büyük 2.el satış platformu olarak tanınıyor ve son 10 yıla bakıldığında ikinci elin değerinde büyük bir artış var. Örnekleyecek olursak 5 bin dolara alınan saatin değeri 2021’de 13 bin dolara armış gözüküyor. Bu da saatin yatırım aracı olarak seçilmesi halinde yüzde 160 bir kar getirdiğini ortaya koyuyor. 

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