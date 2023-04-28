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Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda

Öğretmen, polis, doktor, sağlık çalışanlarına büyük müjde devletten geldi! Maaşlardan ayrı destek sunulacak. İşte memuru bekleyen büyük desteğin detayları...

Öğretmen, polis, doktor, tüm memurlara müjde! Maaşa ek ödemeler yolda

Ülkemizde son zamanlarda maddi anlamdaki buhran tüm kesimleri etkiliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde ise bunlara yönelik çalışmalar gerçekleştiriliyor. Çalışmaların odağındaki 700 bin kamu işçisinin ilk 6 ay zammı ile taban maaş zammının kesinleşmek üzere olduğu şu günlerde sıra memurlara geliyor. Memurlar için de büyük destekler yolda. Özellikle de büyük şehirlerde görevlerini yapan memurların ayrıca zorlandığı görülüyor.  


Kamuda çalışan vatandaşlar adına atılan adımlarda ön planda büyükşehirlerde yaşayanlar yer alıyor. Devlet maaştan bağımsız olarak “Memura kira yardımı ya da lojman desteği” sağlayacağını belirtti. Kiraların artık ulaşılamaz noktaya geldiği ve maaşların hemen hemen kiraya gittiği gerçeği artık memurun dahi maaşını yetiştirememesine sebep olurken biraz olsun bu kararın özellikle büyükşehirde yaşayan memurları rahatlatacağı düşünülüyor. İşte memura lojman ve kira yardımı hakkında ayrıntılar... 


CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN MEMURA HABERİ VERDİ 


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, memurlar için haberi Ak Parti seçim beyannamesi konuşması eşliğinde şu sözlerle verdi:  


“Öncelikle İstanbul için almakla birlikte vatandaşların geçimlerini göz önüne alarak tüm çalışanlar için ekonomik şartlarını daha iyi hale getirmek için çalışacağız.” 


BÜYÜKŞEHİRLERDE KİRALAR UÇTU 


Özellikle büyükşehirlerde yaşanan kira artışları sebebiyle vatandaşların en çok da İstanbul’dan kaçmaya başladığı kaydediliyor. Çoğu devlet memuru öncelikle İstanbul’da ve Akdeniz ile Ege bölgelerine tayin istemiyor.  
Yüz binlerce doktor, öğretmen, polis, sağlık çalışanı ve memur öncelikle İç Anadolu kesimleri olarak Ege, Akdeniz ve İstanbul bölgelerinden uzak kalmaya çalışıyor.  


KİRA YARDIMI ARTIK BATIYA DA KAYDI 


Terör bölgelerinde görev alan devlet görevlilerine Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da bulundukları zaman diliminde ek ödemeler yatmaktaydı. Buna benzer bir uygulama büyükşehirlerde, sosyoekonomik anlamda daha zorlayıcı bölgelerde de yapılacak. “Büyükşehir tazminatı” memurlara ödenecek.  
Polis, öğretmen gibi meslek grupları için lojman tahsisi sağlanmaya çalışılırken diğer görevli memurlar içinse kira yardımı yapılacak. Konuya dair AKP cephesinden gelen açıklamada:  


“En fazla kira tutarları olmak üzere maliyetler arttı. Özellikle küçük ilde 15 bin TL ile geçinen memur İstanbul’a gittiğinde maliyetlerde dengesizlik yaşanıyor. Bu dengesizliği seçimden sonra ortadan kaldıracağız.” 

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