Öğrencileri sevindirecek haber! TC NO üzerinden 1875 - 2500 TL arası destek ödemesi verilecek

Üniversite öğrencilerine de seçim zammı geldi. Memur emekli asgari ücret derken öğrencilerin de yüzünü güldürecek Açıklama bu sabah yapıldı. Yüz binlerce üniversite öğrencisinin faydalandığı burs ücretleri arttı. T.C kimlik no üzerinden öğrencilere 1875 TL ile 2.500 TL arası burs ödemesi yapılacak. Ödemeler Pazartesi günü itibariyle başlıyor. Başvuru şartı yok öğrenciler Ziraat Bankası hesapları üzerinden ödemelerini alabilecek.

Bu yıl birden fazla maaşa ek zamlar yapıldı, devlet bu yıl maaş zamları ve destek ödemeleri ile vatandaşı adeta bayram ettirdi. Bu yapılanların ardından üniversite okuyan öğrencilerin yüzünü güldürecek müjdeli bir haber geldi. Detaylar haberimizde…

ÖĞRENCİ BURS ÜCRETLERİNE DEV ZAM GELDİ! TAM TAMINA 1875 TL, 2.500 TL, 7.500 TL OLDU! YÖK BURSU NE KADAR 2023 OLDU?

Devlet tarafından verilen öğrenci bursları genellikle başarı ve ihtiyaca dayalıdır ve burs miktarları başvuru sürecine ve öğrenci seçimine göre değişir. YÖK burs zammı ile ilgili müjdeli haberi verdi.

Burslar tam olarak 1875 Türk Lirası, 2500 Türk Lirası ve 7500 Türk Lirası oldu.

Devlet öğrenim bursu, üniversite öğrencilerine mali destek sağlamak için devlet tarafından verilen bir burs türüdür. Devlet burslarının amacı, öğrencilerin eğitim hayatlarındaki maddi sıkıntıları hafifletmek ve başarılı öğrencilerin eğitimlerine daha verimli devam edebilmeleri için maddi katkı sağlamaktır.

Devletten tarafından verilen bursların ana hedefleri şunlardır:

EĞİTİME ERİŞİM

Devlet teşvikleri, özellikle maddi sıkıntı nedeniyle eğitimlerini alamayan veya eğitimlerine devam edemeyen öğrencilere yardım ederek eğitime erişimi iyileştirmeyi amaçlamaktadır.

BAŞARIYI TEŞVİK ETMEK

Başarılı öğrencilere verilen devlet bursları, akademik olarak başarılı öğrencileri motive etmek ve ödüllendirmek amacıyla verilmektedir.

EKONOMİK ZORLUKLARI HAFİFLETMEK

Devlet hibeleri, yüksek öğretime devam eden öğrencilerin geçim masraflarını, öğrenim ücretlerini ve eğitimle ilgili diğer masrafları karşılamalarına yardımcı olarak mali sıkıntılarını hafifletmeyi amaçlar.

TOPLUMSAL EŞİTLİK

Devlet bursları, eğitime erişimdeki sosyal eşitsizlikleri azaltmak için daha düşük sosyoekonomik düzeydeki öğrencilere verilmektedir.

Devlet öğrenci bursları genellikle liyakat ve ihtiyaca dayalıdır ve burs miktarları başvuru sürecine ve öğrenci seçimine göre değişir. Burslar, geri ödemesiz burslar veya mezun olduktan sonra geri ödenmesi gereken krediler şeklinde olabilir.

YÖK tarafından verilen burslara zam haberi tüm öğrencileri sevindirdi. Herkesin merak ettiği ise burslar tam net olarak 1875 Türk Lirası, 2.500 Türk Lirası, 7.500 Türk Lirası mı oldu? YÖK Bursu 2023 yılında ne kadar olacak? Sorularının cevapları haberimizde…

YÖK'TEN BURS ÜCRETLERİNE ZAM MÜJDESİ!

Yüksek Öğrenim Kurumu'na (YÖK) göre, lisans ve lisansüstü öğrencilerine verilen burs sayısında önemli bir artış oldu.

Doktora Bursu 100/2000 kapsamında burs miktarı, çalışan öğrenciler için 910 Türk Lirasından 2500 Türk Lirasına, çalışmayan öğrenciler için 3825 Türk Lirasından 7500 Türk Lirasına çıkarılmıştır. Ayrıca Lisans Destek Bursu 1000 Türk Lirasından 1875 Türk Lirasına yükseltilmiştir.

Bu gelişme, Türk üniversite öğrencilerinin eğitim hayatına katkıda bulunmak ve öğrencilerin üzerindeki mali yükü azaltmak için yapılan bir düzenlemedir.

ÖĞRENİM KREDİSİ BORCUNA AF GELDİ Mİ?

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından hazırlanan Öğrenim Kredisi Borç Yönetmeliği'ne göre KYK borcuna faiz yazılmasına karar verildi. Anlaşma ile 1 milyon 392 bin 629 öğrencinin toplam 27 milyar Türk lira değerinde olan borcu silindi.

Yapılan açıklamaya göre anlaşma, öğrenim kredisi borcunun affı yerine borcun faizinin iptali şeklinde gerçekleşti. Program, bir öğrencinin eğitim hayatı boyunca biriken öğrenci kredilerinin yükünü hafifletmeyi amaçlamaktadır.

Anapara borç tutarı için herhangi bir karşılık ayrılmamış, sadece faiz tutarı silinmiştir. Aralık 2022'ye kadar olan borç, cep kanunu ile yapılandırılır ve hafifletilir.