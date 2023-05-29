O ödemelere yüzde 50 zam geldi! Bakanlık müjdeyi duyurdu

Seçim sonrası maaş zamları Türkiye'nin gündeminden düşmüyor. Bir yandan da sosyal yardımlara yapılacak zamlar merakla Takip ediliyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, seçimin hemen ardından milyonlarca kişinin beklediği zam haberini verdi. Sosyal yardımlara okkalı zam geliyor devlet yardımlarından faydalanan vatandaşlar rahat bir nefes alacak. Peki, sosyal yardımlar ne kadar olacak? Sosyal yardımlara ne kadar zam gelecek?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklama yaparak, gelir desteği ödemelerine yüzde 50 zam yapıldığını duyurdu. Bakan Yanık, bu artışı "Hayırlı olsun" diyerek ifade etti. İşte detaylar...

RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Resmi Gazete'de yayımlanan bir yönetmelik değişikliği ile ilgili açıklamalar yapmıştır. Yapılan değişiklikle birlikte ücretsiz seyahat kapsamında yapılacak gelir desteği ödemelerinde artış sağlanmıştır. Özellikle şehir içi toplu taşıma ve deniz yolu taşımacılığı yapan esnaflara müjde verilmiştir. Bakan Yanık, engelliler ve yaşlılar için yapılan ücretsiz seyahat uygulamasının devlet tarafından karşılandığını belirtmiş ve bu kapsamda taşıma firmalarına ve belediyelere desteklerin süreceğini ifade etmiştir.

1 TEMMUZ 2023 TARİHİNDEN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK ARTIŞLAR

Yapılan değişiklikle şehir içi özel deniz yolu ulaşım aracı için yapılan ödeme 2,250 liradan 3,375 liraya, Ankara ve İstanbul'da şehir içi toplu taşıma aracı için yapılan ödeme ise 2,992 liradan 4,500 liraya yükseltilmiştir. Büyükşehir belediyesi olmayan illerde ise şehir içi toplu taşıma aracı için yapılan ödeme 1,800 liradan 2,700 liraya çıkarılmıştır. Bu artışlar 1 Temmuz 2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

Bakan Yanık, bugüne kadar yapılan ücretsiz seyahat ödemelerinin toplamda 1 milyar 662 milyon lira olduğunu belirtmiştir. Engelli ve yaşlı vatandaşların ücretsiz seyahat imkanlarından yararlanabilmeleri için desteklerin devam edeceğini ve toplu taşıma hizmetini gerçekleştiren firmalara ve belediyelere desteklerin sağlanacağını ifade etmiştir.

BAKAN YANIK AÇIKLADI

Bakan Yanık ayrıca, esnaf ziyaretleri sırasında vatandaşların sorularını dinlediklerini ve onların eleştirilerini, önerilerini ve yorumlarını değerlendirdiklerini belirtmiştir. Bu tür buluşmaların hem bilgi sağlama amaçlı olduğunu hem de veri toplama çalışmalarına katkı sağladığını ifade etmiştir.

Bakan Yanık, şehir içi toplu taşıma hizmetlerinde yapılan fiyat artışlarının ardından vatandaşların endişelerini anladığını ve bu konuda gerekli adımların atılacağını belirtmiştir. Hükümet olarak, toplu taşıma hizmetlerinin herkesin erişimine uygun ve ekonomik olması için çalışmalar yapacaklarını vurgulamıştır. Bakan Yanık, halkın ulaşım ihtiyaçlarını karşılamak adına daha uygun fiyat politikalarının değerlendirileceğini ve vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için çözüm odaklı yaklaşımların benimseneceğini belirtmiştir.

Ayrıca, Bakan Yanık, pandemi sürecinde esnafın yaşadığı zorlukları yakından takip ettiklerini ve desteklerin sürdürüleceğini ifade etmiştir. Esnaf ziyaretlerinin, yerel ekonomiyi canlandırmak ve işletmelerin ihtiyaçlarını belirlemek amacıyla önemli bir rol oynadığını belirtmiştir. Hükümetin, esnaf ve küçük işletmelerin yanında olduğunu ve onları desteklemek için gerekli adımları atmaya devam edeceğini vurgulamıştır. Bakan Yanık, vatandaşların görüş ve önerilerinin dikkate alınacağını ve hükümetin politikalarının vatandaşların taleplerine uygun şekilde şekilleneceğini söylemiştir.