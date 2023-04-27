O banka EYT’liyi avucuna aldı! Promosyona en yüksek rakamı verdi!

Emekli vatandaşlar için bankaların vereceği promosyon ödemeleri büyük önem taşıyor. Hem maddi anlamda yaşanan zorlukların verdiği ihtiyaçtan dolayı hem de borçların birikmesi nedeniyle emekliler bu ek ödeme için sabırsızlıkla bekliyor. Özellikle EYT’nin yasalaşmasından sonra henüz emekli promosyonunu almayan milyonlarca EYT’li için emekli maaşları ile birlikte yatacak karşılıksız bu ödeme emekliliklerinin ilk ayında maddi sorunlarını yoluna koymak açısından büyük önem arz ediyor.



Dolayısıyla emekli olan ve olacak olan tüm vatandaşlar promosyonu en fazla veren banka hangisi ise ondan almak istiyor. Bankaların ise çabası emeklileri kendi müşterisi olarak görmek istemelerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla promosyon güncellemeleri sık sık göz önüne konuyor. Nakit promosyon ödemesinde tüm bankalardan daha fazla veren banka olduğu kesinleşen o banka ise emekli maaşlarını taşıyan EYT’liler için ekstra ödeme yapıyor. Peki, hangi banka EYT’lilere daha fazla promosyon veriyor? En fazla promosyon veren banka Mayıs 2023’te hangisi olacak? Işte en fazla promosyon veren banka ayrıntıları...



EN FAZLA PROMOSYON ÖDEMESİ YAPAN BANKA



Emekliler için en fazla promosyon ödemesi yapan banka araştırmaları devam ederken bankalar arasında ilk sıraya verdiği miktar ile yerleşen banka Denizbank oldu. Denizbank emekli promosyonunu en fazla veren banka olarak EYT’lilere ekstra ödeme yapıyor. Bu ekstra ödemelerle diğer tüm bankalar Denizbank’ın gerisinde kalıyor. Peki, EYT’li promosyon ödemesi ne kadar?



DENİZBANK EYTLİ PROMOSYON ÖDEMESİ NE KADAR?



Denizbank, EYT’li müşterilerine normal promosyonunun iki katı veriyor. İşte Denizbank EYT promosyon ödemeleri:



Denizbank, en fazla 3.499 TL’ye kadar emekli maaşı alan müşterileri için standart promosyonu 3 bin TL olarak belirlemişti. Ancak EYT’li olanlar için bir 3 bin TL daha ekliyor ve verdiği minimum promosyon ödemesi miktarı böylece 6 bin TL oluyor.



3.500 - 7.499 TL Denizbank’tan emekli maaşını çeken müşteriler ise standart olarak 3.500 TL alırken EYT’liye bir 3.500 TL daha ekleniyor ve toplamda 7.000 TL promosyon ödeniyor.



Son olarak minimum emekli maaşı 7 bin 500 TL olmuştu. Şimdi EYT’liler için geçerli olan Denizbank promosyonu olarak standart olan 4.500 TL’ye bir 4.500 TL daha ekleniyor ve EYT’lilerin en az alacakları emekli promosyon ödemesi Denizbank sayesinde 9.000 TL oluyor.



Eğer 10 bin TL ve üstünde maaş alan bir EYT’li iseniz standart 5.000 TL promosyona ek 5.000 TL ile tam 10.000 TL nakit promosyon ödemesi alabilirsiniz.



Bunun üzerine faizsiz nakit avans ve faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyalarının yanı sıra daha birçok ayrıcalıklı kampanya da Denizbank emekli promosyonu müşterilerini bekliyor.