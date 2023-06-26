Nakit para arayanlara müjde! Bayram öncesi sıfır faizli nakit desteği geldi

Nakit ihtiyacı olan vatandaşları sevindiren bir haber geldi. Bayram öncesinde yapılan bir duyuruda, 0 faizli kredi imkanı sunulacağı müjdesi verildi. Vatandaşlar, 14 Temmuz tarihine kadar bu avantajdan yararlanabilecekler.

Akbank, müşteri çekme stratejisi kapsamında çeşitli kampanyalar düzenlemeye devam ediyor. Son duyurusunda, internet sitesi üzerinden sıfır faizli kredi kampanyasını açıkladı. Banka, müşteri olmak isteyenlere yönelik olarak, Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden başvuruda bulunan ve süreci tamamlayan yeni müşterilere 15.000 TL'ye kadar 0 faizli taksitli avansı 6 aya kadar ücretsiz kullanma imkanı sunacak.

Akbank tarafından yapılan kampanya açıklamasına göre, 13 Haziran 2023 ile 14 Temmuz 2023 tarihleri arasında Akbank Mobil uygulamasını indirip "Akbanklı olmak istiyorum" butonu üzerinden başvuru sürecini tamamlayan yeni müşteriler kampanyadan faydalanabilecekler.

Yeni Akbank müşterilerinin kampanyadan yararlanabilmeleri için ilk defa asıl Axess veya Wings kredi kartı başvurusunda bulunmaları ve başvurularının 25 Ağustos 2023 tarihine kadar onaylanmış olmaları gerekmektedir.

25 Ağustos 2023 tarihine kadar başvurusu onaylanan Akbank müşterileri, belirlenen taksitli avans limitleri dahilinde 31 Ağustos 2023 tarihine kadar kampanyadan yararlanabilecekler.

Kurye aracılığıyla Akbanklı olma sürecini tamamlayan katılımcılar, belge işlemlerinin tamamlanması ve evrakların bankaya ulaşmasının ardından kredi kartı başvurusunda bulunarak kampanyadan faydalanabilecekler.

Akbanklı olma sürecini mobil veya şube üzerinden tamamlamış ancak hata alarak süreci şubeden tamamlayan katılımcılar da kampanyadan yararlanabilirler. Mobil veya şubeden Akbanklı olanlar, şube, Müşteri İletişim Merkezi, Akbank Mobil, Juzdan, İnternet Şube, ATM, Akbank.com, axess.com.tr ve wingscard.com.tr kanalları aracılığıyla kredi kartı başvurusunda bulunabilirler.

Kampanya kapsamında, katılımcılar SMS'te belirtilen tarihe kadar yapacakları 15.000 TL'ye kadar ve 2-6 ay vadeli taksitli avans işlemlerinde %0 faiz oranından faydalanacaklar. Belirtilen tutar ve vade aralığı dışındaki taksitli avans talepleri için %1,36 (KKDF ve BSMV hariç) faiz oranı uygulanacaktır.

Kampanyadan ilk defa Axess veya Wings asıl kredi kartı başvurusu yapan müşteriler yararlanabilirler. Kampanya başlangıcından önce Axess, Wings veya Free kartı olan müşteriler ise kampanyadan yararlanamazlar.

Kampanya şartlarına göre, resmi tatil ve hafta sonlarındaki başvurular için tanımlama süreci, takip eden ilk iş gününden itibaren başlar ve en geç 2 iş günü içinde sonuçlanır.

Taksitli avans işlemlerinde bireysel kartlara herhangi bir ücret uygulanmamaktadır.

Kredi kartı başvurusu onaylanan Akbank müşterilerinin, kullanılabilir taksitli avans limitleri kapsamında sıfır faizli taksitli avans kampanyası tanımlamaları, kredi kartı başvurusunun onaylandığı tarihten itibaren 2 iş günü sonra gerçekleştirilir.

Her Akbank müşterisi, kredi kartı açıldıktan sonra taksitli avans limitleri doğrultusunda kampanya süresi boyunca sadece bir kez sıfır faizli taksitli avans kullanabilir.

Taksitli avans işlemlerinde en az 200 TL tutarında bir veya birden fazla taksitin ödemesi yapılabilir veya tüm borçlar erken ödenebilir. Erken ödeme durumunda, ödenen miktar ve gün sayısına bağlı olarak faiz ve diğer maliyetlerde indirim yapılır. Ancak, taksitli avans işlemi yapıldığı gün erken kapama veya kısmi kapama işlemi gerçekleştirilemez.

Kredi kartında gecikme, bloke veya yasal takip durumu olan Akbank müşterileri taksitli avans hizmetinden faydalanamazlar.

Ek kart sahipleri, ayrı bir müşteri numarasına sahipse, tüm ATM'lerden ve şubelerden taksitli avans işlemi yapabilirler.

Banka ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik kapsamında, bir takvim yılı içinde dönem borcunun asgari tutarının altında ödeme yapılan kredi kartlarıyla nakit çekim işlemi gerçekleştirilemez.

Taksitli avans işlemlerine ilişkin ödemeler tamamlanana kadar hesap kesim tarihi değiştirilemez.

Banka, kampanya koşullarını değiştirme, ek belge ve bilgi talep etme ve kampanyayı durdurma hakkını saklı tutar.

Bu bilgiler ışığında, Akbank tarafından sunulan sıfır faizli taksitli avans kampanyasıyla ilgili önemli detayları aktarmış oldum. Ancak, kampanya şartlarında herhangi bir değişiklik veya güncelleme olabileceğinden, doğrudan Akbank'ın resmi iletişim kanallarından ve internet sitesinden en güncel bilgilere ulaşmanızı öneririm.