Minimum 7.500 TL emekli maaşı olanlara net 6.750 TL ödeme hemen hesapta!

Emekliler için 2023 yılı şanslı bir yıl olarak geçerken arka arkaya güzel haberler geliyor. Son zamanlarda ülkenin ekonomik anlamdaki olumsuz gidişatı düşünüldüğü zaman emeklilerin kendileri için karlı olacak her ek ödemeye ve seçime dikkat etmesi gerekiyor. Bankalardan yapılan hatırlatmalar da bu ek ödemelere dahil ediliyor.



Garanti Bankası emekliler için yaptığı hatırlatmada promosyon ödemesine değindi. Garanti BBVA resmi internet adresi üzerinden kontrol edildiği zaman promosyon tutarlarında yapılan güncellemeler görüntülenebilmektedir. Peki, minimum 7 bin 500 TL emekli maaşı olan emeklileri nasıl avantajlar bekliyor? Promosyona ek ödemeler neler? Garanti Bankası promosyon ödemesi en fazla ne kadar veriliyor? İşte emekli promosyon ödemelerine dair detaylar haberimizde...



GARANTİ BANKASI PROMOSYON KAMPANYASI



Garanti Bankası, 7 bin 500 TL minimum emekli maaşı alan müşterilerini sadece nakit promosyon ödemesi yaparak bırakmıyor. Aynı zamanda çeşitli kampanyalar ile emekli maaşını taşıyan müşterilerine ayrıcalıklı bir dünya sunuyor. Garanti BBVA’ya emekli maaşını taşıyan müşteriler öncelikle 3 yıl kalma sözü vermelidir. Bu sözü vermeleriyle beraber nakit promosyon ve tüm kampanyalardan faydalanmayı garantilemiş olmaktadırlar.



GARANTİ BANKASI MAAŞ TAŞIMA İŞLEMİ



Öncelikle tüm kampanyalardan ve verilecek en az 6 bin 750 TL nakit promosyon ödemesinden yararlanmak için müşteriler e-Devlet üzerinden maaşlarını Garanti BBVA’ya taşımalıdır. Bunun yanı sıra SSK’lı ve Bağ-Kur’lu vatandaşlar SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) il ve ilçe müdürlüklerine giderek de işlemlerini yapabilmektedir.



GARANTİ BBVA EMEKLİ KAMPANYALARI



Garanti BBVA emekli kampanyalarının en başında ücretsiz havale ve EFT işlemleri gelmektedir. Buna ek olarak özel kart kampanyası sunulmaktadır. Bu kart ile yapılan 500 TL ve üzerindeki harcamalarla 1000 TL bonus kazanılmaktadır. Emekliye özel hazırlanan mevduat ve kredi fırsatları da ayrıca çok büyük avantajlar sunmaktadır.



GARANTİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYON ÖDEMESİ



Garanti Bankası’ndan alınacak emekli promosyon ödemesi miktarı minimum 6 bin 750 TL’dir. En az emekli maaşının 7 bin 500 TL olmasından sonra 7.500 - 9.999 TL aralığında emekli maaşını Garanti BBVA’dan çeken emekliler 6.750 TL nakit promosyon almaktadır. 10 bin TL ve daha fazlasını Garanti Bankası üzerinden çeken emekliler ise 7.500 TL almaktadır.



Tüm bunlara ek olarak EYT’den emekli olacaklara çok uygun faizlerle EYT kredisi prim borç kapatması için tanımlanmaktadır.