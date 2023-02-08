Milyonlar bunu bekliyordu! Memur ve emeklinin alacağı ara zam açıklandı, yüzde 6 artış geliyor. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği ara zam haberi az önce verildi. Ocak ayında enflasyon oranları ve refah payı ile birlikte %30 zam alan memur ve emekliler bir zam daha alacak. Yeni ara zam ile birlikte memur ve emeklinin maaşı değişecek. Milyonlarca kişinin maaşında binlerce liralık artış olacak.

Ocak ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılan zam oranı belli olmuştu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın refah Payı kararıyla birlikte memur ve emekli maaşlarında 2023 yılının ilk 6 aylık dönemi için %30 artış yapıldı. Ancak memur ve emekliler için bir müjde daha var. 15 Ocak tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve yürürlüğe giren 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşlarında ara zam olacak. Üstelik zam oranı da belli oldu. Yapılacağı öngörülen zam oranı %6 oldu. Peki yeni memur ve memur emeklisi maaşları ne kadar olacak?

MEMUR VE EMEKLİYE YÜZDE 6 ARA ZAM GELİYOR

Ocak ayında yeni zamlı maaşlarını öğrenen emeklilere bir zam müjdesi daha var. 15 Ocak 2023 tarihinde resmi gazetede yayınlanan ve kabul edilen 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memur ve memur emeklisinin maaşları artıyor. Memur ve memur emeklisine ara zam 15 Şubat tarihinde gelecek. Bu yasa ile birlikte yapılacak olan ara zam oranı %6 olarak belirlendi.

MİLYONLARCA KİŞİNİN MAAŞI DEĞİŞECEK

Memur ve memur emeklisinin maaşlarında yapılacak olan 3.600 ek gösterge artışı ile birlikte milyonlarca kişinin maaşı değişecek. En az %6 olarak gerçekleşmesi beklenen zam oranı sonrasında en düşük memur emeklisi maaşının 8375 TL olması beklenirken en düşük memur maaşının ise en 12.546 TL olacağı tahmin ediliyor.

15 ŞUBAT'TA HESAPLARA YATACAK

3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memur ve memur emeklisi maaşları artacak. Zamlı memur ve memur emeklisi maaşlarının 15 Şubat tarihinde hesaplara geçeceği tahmin ediliyor.

Diğer yandan 3600 ek gösterge düzenlemesinin hayata geçmesiyle birlikte asıl artış memurların emekli ikramiyelerinde olacak. Memurların emekli ikramiyelerinde düzenleme sonrası en düşük artışın 36.000 TL olacağı tahmin ediliyor.