Memur maaş zammında SON DAKİKA! Yüzde 85 ara zam kesinleşti, bayram ikramiyesi de geliyor

Memur maaş zammı son dakika haberi... En düşük memur maaşının 22.000 TL'ye yükselmesi sonrasında diğer memurlara ne kadar zam yapılacağı merak konusu olmuştu. Bir yandan Yarın sandık başına gitmeye hazırlanan Türkiye bir yandan da maaş zamları konusunda son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Memur maaş zammı ne kadar olacak memur maaşlarına ne kadar zam gelecek gibi soruların yanıtı Bugün de gündemdeki sıcaklığını koruyor. Memur maaş zammı ile ilgili yeni bir karar alındı. Maaşlara tam %85 ara zam geliyor. Üstelik Memurlara bayram ikramiyesi de gündemde. Memura ara zam son dakika detayları haberimizde…

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Temmuz 2023'te yapılacak olan memur zammı ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Erdoğan, en düşük memur maaşını en düşük kamu işçisi maaşından aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ve en düşük maaşı 15 bin liradan 22 bin liraya çıkaracaklarını açıkladı. Böylece memurların en düşük maaşı da 22 bin lirayı bulacak.

Erdoğan, ayrıca en düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek bir çalışma yapacaklarını da belirtti. Bu çalışmanın tamamlanması için gerekli talimatları verdiğini söyledi.

Özetle, Cumhurbaşkanı Erdoğan memurların en düşük maaşını 15 bin liradan 22 bin liraya yükseltme kararı aldıklarını ve en düşük kamu işçisi maaşını da göz önünde bulundurarak düzenleyeceklerini açıkladı. Ayrıca, en düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu da iyileştirecek bir çalışma yapacaklarını belirtti.

MAAŞLARA YÜZDE 85 ZAM YAPILDI

Memurlara yüzde 85 zam yapıldığı açıklandı. Böylece en düşük memur maaşı 11.848 TL'den yüzde 85'i aşan bir artışla 22 bin TL'ye yükselecek. Ayrıca, SSK ve Bağ-Kur emeklileri için yeni düzenlemeler yapılacak ve zamlar yüzde 45'ten az olmayacak şekilde belirlenecek. Hükümet, adaletli ücret ve çalışma barışı için çaba harcıyor ve bu doğrultuda birinci derece memurlara 3600 ek gösterge verileceği açıklandı. Bu adımların memurları mutlu edeceği ve hükümete olan güvenlerini artıracağı belirtildi.

MEMUR MAAŞ ZAMMI MERAK EDİLİYOR

Türkiye'de kamu çalışanları için zam haberleri gündemdeki yerini koruyor. Memurlar için Temmuz ayında yapılan yüzde 6'lık toplu sözleşme zammının iyileştirilmesi konuşulurken, kulislerde yüzde 10'a tamamlanması olasılığı tartışılıyor. Bu konuda görüşmelerin Ağustos ayında başlaması bekleniyor.

Ayrıca Nisan ayı enflasyonu ile birlikte memur ve emekli zamları için aylık oranlar da kesinleşti. SGK ve Bağ-Kur emeklileri için 4 aylık zam oranı yüzde 15,21 olurken, memur ve memur emeklisi içinse yüzde 13,08 olarak hesaplandı. Merkez Bankası'nın Nisan ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise 6 aylık enflasyonun yüzde 21,13 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu veriler doğrultusunda SGK ve Bağ-Kur emeklilerinin Temmuz ayı zam oranı tahmini olarak yüzde 21,13, memur ve memur emeklilerinin zam oranı ise yüzde 18,89 olarak hesaplandı.

TEMMUZ’DA YÜZDE 45 ZAM BEKLENİYOR

Öte yandan, emekli ve memur zammı için son iki enflasyon verisi dikkate alınarak refah payı dahil yüzde 30 ila yüzde 45 arasında bir zam oranı bekleniyor. Bu durumda emekli ve memur maaşlarına yapılacak zamların ne kadar olacağı henüz netleşmedi.

Tüm bu gelişmelerle birlikte kamu çalışanları, zam oranlarının netleşmesi ve iyileştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini görmekten memnuniyet duyuyor. Ancak, zam oranlarının yetersiz kalması durumunda ekonomik zorluklarla karşı karşıya kalacak olan çalışanların endişeleri de devam ediyor.