Maaş zamlarında son notayı Cumhurbaşkanı koydu! Asgari ücretli, memur, emekli hepsi A’dan Z’ye değişiyor

Maaşlara ara zam konusunda Temmuz ayı heyecanla bekleniyor. Asgari ücretli memur emekli işçi yeni zamlı maaşlarını almak için sabırsızlanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada maaş zamları ile ilgili olarak gerekli talimatları verdiklerini duyurmuştu. Yavaş yavaş rakamlar da ortaya çıkmaya başladı. Milyonlarca vatandaşa Temmuz ayında 6 aylık enflasyon rakamlarına ek olarak refah Payı verilecek. Yılbaşında refah payı ve enflasyon ile birlikte zam oranı %30 olmuştu. Temmuz ayında beklenen maaş zammı oranı da belli oldu. Sadece maaşlara değil sosyal yardımlara da zam gelecek.

Temmuz ayı yaklaşıyor ve birçok kesimde artış bekleniyor. Özel sektör ve kamuda çalışanlar, emekliler ve sosyal yardım alanlarının gelirleri artacak. Ayrıca, işsizler ve stajyerler de daha yüksek ödemeler alacaklar. Bu artışların belirlenmesinde enflasyon ve refah payı etkili olacak. Tahminlere göre, bazı gelirlerde artış bekleniyor ve bu artışların toplumun geneline olumlu yansımaları olacak.

ASGARİ ÜCRET ZAM SON DURUM NE?

Gelecek Temmuz ayı, asgari ücret açısından oldukça önemli bir dönemeç olacak. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bu tarihten itibaren geçerli olacak yeni ücreti belirleyecek. Ancak, gündemde ara zam tartışmaları da var.

Bu yılki asgari ücret artışında en belirleyici faktör enflasyon olacak. İlk yarı yıl enflasyon verileri bu açıdan büyük önem taşıyor. Yüzde 21.12 gibi bir tahmin üzerinden hesaplandığında, net asgari ücret 10 bin 303 liraya çıkacak.

Ancak, refah payının da ekleneceği düşünülüyor. Bu durumda yüzde 25, 30 hatta 35'e varan oranlarda artışlar olabilir. Net asgari ücret yüzde 25 artarsa 10 bin 633 liraya, yüzde 30 artarsa 11 bin 58 liraya, yüzde 35 artarsa da 11 bin 484 liraya yükselebilir. Henüz resmi bir karar alınmadığı için, artış oranları belirsizliğini koruyor.

KAMU ÇALIŞANLARINA ZAMDA SON DURUM NE

Temmuz ayı, hem kamu çalışanları hem de özel sektör çalışanları için zam ayı olacak. Yüzde 6 oranında toplu sözleşme artışı yapılacak ve ilk 6 aylık enflasyonun yüzde 8'i aşan kısmı üzerinden fark ödemesi yapılacak. Ayrıca bir refah payı da eklenecek.

Enflasyon oranı önemli bir kriter olarak dikkat çekiyor. İlk 4 aylık TÜFE verilerine göre zam oranı yüzde 13.08'e yükselebilirken, Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketi tahminleri yüzde 18.88 olarak gerçekleşebilir.

Refah payına ilişkin formüller ise farklı seçenekler sunuyor. Birinci formül, Temmuz ayındaki artışın refah payı ile birlikte Ocak ayındaki gibi yüzde 30'a tamamlanması şeklinde. İkinci seçenek ise Ocak ayındaki gibi yaklaşık 15 puanlık refah payı verilerek zam oranının yüzde 35'e yükseltilmesi olabilir. Hatta zam oranı yüzde 40'a tamamlanarak, işçilere sunulan oranın memur ve emeklilere de yansıtılması da mümkün görünüyor.

En düşük memur maaşı 11 bin 848 liradan başlıyor ve yüzde 25 oranında zam yapılırsa 14 bin 810, yüzde 30 oranında artış yapılırsa 15 bin 402, yüzde 35 oranında zam yapılırsa 15 bin 994 liraya ulaşacak. Eğer zam oranı yüzde 40'a kadar çıkarsa, en düşük memur maaşı da 16 bin 587 liraya yükselecek.

En düşük memur emeklisi aylığı ise 7 bin 901 lira seviyesinde başlıyor. Yüzde 25 oranında zam yapılırsa 9 bin 877, yüzde 30 oranında artış yapılırsa 10 bin 272, yüzde 35 oranında zam yapılırsa 10 bin 667, zam oranı yüzde 40'a kadar çıkarsa da 11 bin 62 lirayı bulacak.