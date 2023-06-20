Kredi Kartı Sahiplerine Önemli Uyarı: Unutmayın, Bu İşlemi Gerçekleştirmeyenlere 639.50 TL Kesinti Uygulanacak

Kredi kartı sahiplerini yakından ilgilendiren bir duyuru yapıldı. Bu duyuruya uyan kredi kartı sahipleri, cebinde 639 TL tutarında bir miktarı daha fazla tutabilecek. Konuya ilişkin yapılan açıklama, milyonlarca kredi kartı sahibi vatandaşın dikkatini çekti.

Son zamanlarda artan kredi kartı şikayetlerinin ardından yapılan açıklamada, Haziran ayı dönemiyle birlikte vatandaşlara kredi kartı ekstrelerini kontrol etmeleri önerildi. Bankaların müşterilerinden Haziran ayı itibarıyla kredi kartı aidatı kesintisi yapmaya başladığı belirtildi. Ancak, bu işlemi yapmayanlardan kesinti yapılmayacağı vurgulandı.

Bankalar arasında değişiklik gösteren kredi kartı aidatı kesintilerinin ortalama ücretinin 600 TL civarında olduğu bilinirken, bu kesinti tutarının önemli bir miktarı vatandaşların cebinde kalabilecek. Bu nedenle, kredi kartı sahiplerine dikkatli olmaları ve duyuruya uymaları konusunda uyarılar yapıldı.

Türkiye genelinde bankalardan kredi kartı alanların sayısının 104 milyonu aştığı göz önüne alındığında, bu duyurunun büyük bir kitleyi ilgilendirdiği açıkça görülmektedir. Kredi kartı sahiplerine yapılan uyarılar arasında, her yılın Haziran ayında aidat kesintisi için gereken işlemi yapmaları gerektiği yer alıyor.

KREDİ KARTI SAHİPLERİ DİKKAT! BANKALARIN AİDAT KESİNTİLERİNİ KONTROL EDİN

Özellikle kredi kartı sahiplerinin şikayet platformlarında dile getirdikleri üyelik ücreti kesintileri konusunda önemli bir açıklama yapıldı. Banka kartları ve sanal kredi kartlarından yıllık üyelik ücreti alınamayacağı belirtilirken, iptal taleplerinin reddedilemeyeceği ve bu şekilde iptal edilen kredi kartlarının borç geri ödeme dönemlerinde üyelik ücretinin tahsil edilemeyeceği vurgulandı.

Ayrıca, yapılan açıklamada "Kart çıkaran kuruluşlar, yıllık üyelik ücreti ve benzeri ad altında ücret tahsil etmedikleri bir kredi kartı türü sunmak zorundadır" denilerek bankaların aidatsız kredi kartı teklif etmesinin zorunlu olduğu vurgulandı.

Kredi kartı sahiplerinin dikkat etmeleri gereken önemli bir nokta da, kredi kartı ekstrelerini düzenli olarak kontrol etmeleri oldu. Bankaların aidat kesintileri zaman zaman hatalı ya da yanlış şekilde gerçekleşebiliyor. Bu nedenle, kredi kartı sahipleri ekstrelerini inceleyerek gereksiz kesintileri tespit etmeli ve bankalarıyla iletişime geçerek itirazda bulunmalı.

Son olarak, kredi kartı sahiplerinin bu duyuruya dikkat etmeleri ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Kredi kartı aidatı konusunda yapılan duyuruların takip edilmesi ve bankalarla iletişim halinde olunması, kredi kartı sahiplerinin haklarını korumalarına yardımcı olacaktır.

Kredi kartı sahipleri, bu konuda duyarlı davranarak kendilerini gereksiz mali yüklerden koruyabilirler.