Kredi kartı kullananlar başvurmalı! Para iadesi yapılacak

Gelen son dakika haberinde kredi kartı kullanan vatandaşlar için bir bilgilendirme paylaşıldı. Aidatsız kredi kartlarının yanı sıra bazı kartları bankalar aidatlı olarak veriyor. Bu aidat tutarları ise bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Genellikle yıllık olarak alınan aidatlar birbirinden farklı olabiliyor. Bir kredi kartı 72 TL aidata sahipken bir başka banka kartı 130 TL olabiliyor. Bir diğer bankanın ise kart aidatı 250 TL olabiliyor. İşte bunlarla ilgili bir değişikliğe gidileceği öğrenildi.



Milyonlarca insan kredi kartı kullanarak harcamalarını gerçekleştiriyor. Özellikle nakit ödeme durumlarının olmadığı ihtiyaçları taksitli şekilde alarak kredi kartı ile ödeme yapmayı tercih ediyorlar. Kredi kartı aidatına ilişkin bir mahkeme gerçekleşti ve buradan çıkan sonuç ile artık kredi kartı aidatlarının ortadan kalkması gündeme geldi.



KREDİ KARTI AİDATI KALKTI MI?



Gerçekleşen mahkeme sonucunda kredi kartı aidatlarının kalkıp kalkmadığı merak ediliyor. İnsanların ekonomik koşullarda nakit ödeme yapmakta zorlandığı son zamanlarda kredi kartı üzerinden gerçekleştirilen harcamalar bir hayli artmış durumda. Bu da kredi kartı kullanan vatandaşların ekstra bir de kart ücreti ödemekten hoşlanmamasına sebep oluyor.



Kredi kartı ile yapılan harcamalar zaten faizli şekilde ödenirken kart aidatı vermekten çoğu insan hoşlanmıyor. Bununla ilgili Tüketicinin Korunması Kanunu ve Avrupa Konseyi’nde görülen bir mahkemede davacı kazandı. Mahkemenin verdiği karar ile o zaman kadar alınan tüm kart aidatlarının iadesi kendisine gerçekleştirildi. Bunun yanı sıra davacının mahkeme masrafları da davalı taraftan karşılandı.



TÜRKİYE’DE KREDİ KARTI AİDATI KALKACAK MI?



Bu soru birçok insan için kredi kartı aidatının kalkıp kalkmayacağı sorusunu gündeme getirdi. Konuya dair Tüketici Konfederasyonu Başkanı olan Aydın Ağaoğlu açıklamasında alınan bedellerin haksız yere alındığını ifade etti. Bunun için de özellikle bankaların müşteriler ile açık ve net konuşmamasını sebep olarak gösterdi. Tüketici Konfederasyonu Başkanı bunun her açıdan zarar verecek bir olay olduğunu da ifade etti.