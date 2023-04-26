İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz

Vatandaşların çeşitli nedenlerle limiti çok yüksek olmayan, ancak acilen ihtiyaç duyduğu krediler olabilmektedir. Bunlarda da genellikle hiç kimse çok fazla faiz ödemesi yapmak istemez. Bu nedenle en ideal kredi ise faizsiz seçeneği olmaktadır. Ancak bankaların faizsiz kredi seçenekleri kısıtlıdır. Her banka faizsiz kredi vermemesinin yanı sıra genellikle 10 bin TL üstünde de vermemektedir. Herhangi bir şart ve kefil olmaksızın Türkiye İş Bankası 20 bin TL faizsiz nakit ihtiyacını karşılamaktadır.



Türkiye İş Bankası faizsiz nakit çekmek isteyen vatandaşlar için detaylar haberimizde yer almaktadır. İş Bankası faizsiz nakit başvurusu nasıl yapılır? İşte ayrıntılar...



İŞ BANKASI FAİZSİZ NAKİT BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



İş Bankası faizsiz nakit çekim işlemini gerçekleştirmesi adına öncelikle müşteri olmanızı istemektedir. İş Bankası’nda hesabı olan kişiler işlemlerini kolaylıkla halledebilmektedir. Her bankada olduğu gibi hesap açarak müşteri olmanızın ardından faizsiz nakit çekimi için başvuru yapılabilmektedir. İş Bankası’nın 20 bin TL’ye kadar faizsiz nakit desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlar öncelikle 18 yaşını doldurmuş olmalıdır.



Yasal yaş sınırında olan müşteriler için hemen İşCep uygulaması üzerinden İş Bankası kredi kartı başvurusu gerçekleştirilir ve kredi kartı onaylandıktan sonra fiziken ulaşmasına gerek kalmadan İşCep mobil uygulaması üzerinden tam 20 bin TL’ye kadar nakit çekme işlemi yapılabilir. 20 bin TL’ye kadar İş Bankası faizsiz taksitli nakit avans çeken müşteriler için tam 5 aya kadar taksitlendirme seçeneği de bulunmaktadır. Böylelikle geri ödemeler hem faiz eklenmeden hem de taksitli olarak kolaylıkla yapılmaktadır.



İŞ BANKASI FAİZSİZ NAKİT ÇEKİM DETAYLARI



İş Bankası üzerinden faizsiz nakit çekimi İş Bankası Kredi Kartları üzerinden yapılmaktadır. İş Bankası vergi kartı, KGF kartı ve bayi kartı, aidatsız kartlar haricindeki kartlar üzerinden bu işlem gerçekleştirilebilmektedir. En fazla 2 kere olmak üzere faizsiz taksitli nakit çekim işleminden yararlanılabilmektedir.