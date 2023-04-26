IPhone 15 fiyatı dudak uçuklattı! Tarihin en pahalı telefonu

2024 yılında çıkması beklenen iPhone 15 fiyatı piyasaya sızdı. Fiyatı öğrenenlerin adeta dudakları uçukladı. Bundan 5 sene önce araba alınan fiyata iPhone 15 alınabilecek. Diğer iPhone modellerine bakıldığı zaman çok daha fazla özellikle sunulacak olan iPhone 15 fiyatının bu sebeple çok pahalı olduğu düşünülüyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 alıcılarına detaylar...



ABD merkezli olan Apple markası, iPhone modelleri ile her sene gözde olmayı sürdürüyor. Teknoloji devi şirket iPhone 14 tanıtımını yaptıktan hemen sonra iPhone 15 hazırlıklarına başlamıştı. Daha geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 14 serisi satışa başlamıştı, ardından iPhone 15 bekleyişi birçok iPhone sever tarafından başladı. Peki, iPhone modellerinin en pahalısı hangisi? IPhone 15 ne kadara satılacak?



IPHONE 15 PİYASANIN EN PAHALI TELEFONU OLACAK



Her sene yeni özelliklerle iPhone modellerini satışa sunan teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisi fiyatını oldukça yüksek tutuyor. Bu fiyatın nedeni olarak ise tüm iPhone modellerinden daha fazla özelliğe sahip olması görülüyor. Elde edilen rapora göre en güçlü iPhone telefonu 15 serisinde görülecek. IPhone 14 serisinden çok daha güçlü performans sergileyecek olan iPhone 15, yüzde 48 üstüne çıkacak.



IPHONE 15 FİYATI NE KADAR?



IPhone 15 modelinin fiyatı piyasaya sızdı. IPhone 15 Pro ve Pro MAX’in temel modele göre daha yüksek özelliklere sahip olması da fiyat arttıran etkenler arasında. IPhone 15 fiyatına dair Çinli United Daily News tarafından elde edilen bilgilere göre 20 bin RMB’ye kadar olacak. IPhone 15 Pro Max’ın bu fiyata kadar olması demek güncel kurda 2 bin 900 dolar anlamına geliyor. IPhone 15 Türkiye satış fiyatı ise bu durumda üstüne daha vergiler eklenmeden 56 bin TL olacak.