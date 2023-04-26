GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

IPhone 15 fiyatı dudak uçuklattı! Tarihin en pahalı telefonu

IPhone 15 fiyatı piyasaya sızdı ve görenleri şok etti. Araba fiyatına iPhone 15 satılacak. İşte iPhone 15 bekleyenlere detaylar haberimizde...

IPhone 15 fiyatı dudak uçuklattı! Tarihin en pahalı telefonu

2024 yılında çıkması beklenen iPhone 15 fiyatı piyasaya sızdı. Fiyatı öğrenenlerin adeta dudakları uçukladı. Bundan 5 sene önce araba alınan fiyata iPhone 15 alınabilecek. Diğer iPhone modellerine bakıldığı zaman çok daha fazla özellikle sunulacak olan iPhone 15 fiyatının bu sebeple çok pahalı olduğu düşünülüyor. Peki, iPhone 15 ne zaman çıkacak? IPhone 15 fiyatı ne kadar? İşte iPhone 15 alıcılarına detaylar... 


ABD merkezli olan Apple markası, iPhone modelleri ile her sene gözde olmayı sürdürüyor. Teknoloji devi şirket iPhone 14 tanıtımını yaptıktan hemen sonra iPhone 15 hazırlıklarına başlamıştı. Daha geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 14 serisi satışa başlamıştı, ardından iPhone 15 bekleyişi birçok iPhone sever tarafından başladı. Peki, iPhone modellerinin en pahalısı hangisi? IPhone 15 ne kadara satılacak? 


IPHONE 15 PİYASANIN EN PAHALI TELEFONU OLACAK 


Her sene yeni özelliklerle iPhone modellerini satışa sunan teknoloji devi Apple, iPhone 15 serisi fiyatını oldukça yüksek tutuyor. Bu fiyatın nedeni olarak ise tüm iPhone modellerinden daha fazla özelliğe sahip olması görülüyor. Elde edilen rapora göre en güçlü iPhone telefonu 15 serisinde görülecek. IPhone 14 serisinden çok daha güçlü performans sergileyecek olan iPhone 15, yüzde 48 üstüne çıkacak.  


IPHONE 15 FİYATI NE KADAR? 


IPhone 15 modelinin fiyatı piyasaya sızdı. IPhone 15 Pro ve Pro MAX’in temel modele göre daha yüksek özelliklere sahip olması da fiyat arttıran etkenler arasında. IPhone 15 fiyatına dair Çinli United Daily News tarafından elde edilen bilgilere göre 20 bin RMB’ye kadar olacak. IPhone 15 Pro Max’ın bu fiyata kadar olması demek güncel kurda 2 bin 900 dolar anlamına geliyor. IPhone 15 Türkiye satış fiyatı ise bu durumda üstüne daha vergiler eklenmeden 56 bin TL olacak. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL Emekli sevinç çığlıkları atacak! BOMBA zam müjdesi geldi: Mayıs ayında en düşük emekli maaşı 8800 TL
Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor Cumhurbaşkanı onay verdi! Erken emeklilik için ilk adım atıldı, SSK ve Bağ-Kur'luları kapsıyor
Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk Bu iddia altın borcu olanı dumur etti: Gram altın 8000 TL olacak! Kuyumcuların önü kuyruk
Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor Çalışmayan annelere büyük müjde! Minimum 7500 TL maaş bağlanıyor
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz İş Bankası faizsiz kredi furyasına katıldı! 20.000 TL faizsiz kredi şartsız kefilsiz
SON HABERLER
İşte hiç beklenmedik sonuç! Asgari ücret zammı yüzde 47’de kesinleşti! Net 12.503,82 TL maaş! İşte hiç beklenmedik sonuç! Asgari ücret zammı yüzde 47’de kesinleşti! Net 12.503,82 TL maaş!
Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL! Faizsiz kredide akıl almaz rakam! Aylık ödemesi yalnızca 2.000 TL!
Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor Emeklilerin yüzü Mayıs’ta gülecek! Yüzde 30 ara zam geliyor
Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak Seçim öncesi haber geldi! Genç, yaşlı, kadın herkese ödeme yapılacak
Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor Altın fiyatlarında ışık hızıyla yükseliş! Ziraat Bankası’nda altın 2 katı değerleniyor
Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor! Asgari ücretli aileler başvursun! 2.400 TL yardım hemen çıkıyor!
Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL Çalışmayanlara dahi verilecek! Gelir belgesiz 40 bin TL
Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak Çocuklu ailelere seçimden önce 1.250 TL ödeme! Başvuranlara yatacak