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Hükümetin asgari ücret planı ifşa oldu! Fatih Portakal asgari ücret zammını açıkladı

Asgari ücret zammı 2023 son dakika haberi… Hükümetin asgari ücret planını Fatih Portakal deşifre etti. Ünlü gazeteci 2023 asgari ücrete ara zammı canlı yayında duyurdu.

Hükümetin asgari ücret planı ifşa oldu! Fatih Portakal asgari ücret zammını açıkladı

Son dakika haberi… Asgari ücret zammı ile ilgili yeni gelişmeler milyonlarca vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Asgari ücrete ne kadar zam gelecek Asgari ücret kaç TL olacak sorusunun yanıtı merak ediliyor. 8 milyon çalışanı doğrudan tüm Türkiye'yi ise dolaylı yoldan ilgilendiren asgari ücret açıklaması geldi. Asgari ücret zammı ile ilgili bomba haberi Fatih Portakal ana haber bülteninde paylaştı. Aldığı kulis bilgisini açıklayan Fatih Portakal yeni asgari ücretin geleceği rakamı duyurdu. İşte Temmuz 2023 asgari ücret zammı…

Seçimlerin tamamlanması ve hemen ardından da yeni kabinenin kurulması ile birlikte tüm gözler Temmuz maaş zammı haberlerine çevrildi. Asgari ücretli memur emekli milyonlarca vatandaş AK Parti hükümetinden ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan gelecek zam haberlerini merakla bekliyor ve yakından takip ediyor. Asgari ücret zammı ile ilgili bu sabah saatlerinde bomba bir haber ajanslara düştü. Haberin kaynağı ise Gazeteci Fatih Portakal oldu. Fatih Portakal Sözcü TV'de ana haber bülteninde hükümetin asgari ücret planını açıkladı. Kulis bilgisini veren Fatih Portakal, asgari ücrete rekor zam geleceğini duyurdu.

ASGARİ ÜCRET ZAMMI HEYECANLA BEKLENİYOR

Milyonlarca Asgari ücretli çalışanın gözü kulağı Temmuz ayında yapılacak olan asgari ücret zammında. Yılbaşında 8.506 TL olarak belirlenen Asgari ücretin Temmuz ayında gelecek ara zamla birlikte artması bekleniyor. Birçok asgari ücret tahminleri bulunuyor Ancak bu defa bomba haber Gazeteci Fatih Portakal’dan geldi.

FATİH PORTAKAL CANLI YAYINDA ASGARİ ÜCRET ZAMMINI AÇIKLADI

Sözcü TV'de ana haber bülteni spikerliği yapan Fatih Portakal dün akşamki yayın sırasında canlı yayında asgari ücret zammı ile ilgili edindiği çok önemli bilgileri paylaştı. AK Parti hükümetinin asgari ücrete ara zam planını Deşifre eden Fatih Portakal, hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberinde yeni asgari ücretin 11.500 TL olacağını öne sürdü.

Fatih Portakal açıklamasında bu rakamların Asgari ücretli çalışanları sevindireceğini belirtirken aynı zamanda hükümetin işvereni de rahatlatmak amacıyla yeni düzenlemeler yapılacağını söyledi. Fatih Portakal'ın kulislere dayandırdı diğer bir iddia ise asgari ücretten vergi alınmayacak olması oldu.

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