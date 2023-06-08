Hızla yükseliyor! Özgür Demirtaş’tan kritik dolar çıkışı! Büyük bir hata diyerek Bakan Mehmet Şimşek’e seslendi

Seçim sürecinin ardından yeni Kabine de açıklandı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı görevine Mehmet Şimşek atandı. Nureddin nebati’den görevi devralan Şimşek, devir teslim töreninde çok önemli açıklamalara yer verirken, çalışmalara tüm hızıyla başlanacağını söyledi. Bakan Şimşek’in göreve başlamasıyla birlikte ekonomi alanındaki tüm gelişmeler yakından takip edilmeye başlandı. Bakan Şimşek döneminde ekonomide yaşanacak gelişmelerin olumlu yönde ilerlemesi bekleniyor. Muhalif kesimin de desteklediği bir isim olan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in atacağı adımlar ve çalışmaları merakla takip ediliyor.

Kurdaki yükseliş son günlerde rekora koşarken dolardaki artış ve beraberinde kurda yaşanan dalgalanmalar piyasaları hareketlendirdi. Ekonomist Özgür Demirtaş’tan dolardaki bu yükseliş sonrasında ekonomi kurmaylarına kritik bir çağrı geldi. Doların gerçek değerinin altında tutulmaması gerektiğini söyleyen Özgür Demirtaş, bunun büyük bir hata olduğunu belirtti. Piyasalardaki hareketlilik devam ederken 2023 Cumhurbaşkanlığı 2. Tur seçimlerinin ardından dolardaki yükseliş şimdiye kadar yüzde 17 oranında gerçekleşti. Hız kesmeden yükselen dolar kuru herkesin yakın takibinde. Ekonomist Özgür Demirtaş’tan da dolardaki bu yükselişle ilgili önemli değerlendirmeler geldi. Doları düşürme tarifi veren Demirtaş, nasıl adımlar atılması gerektiği konusunda önerilerini sundu.

Dolar/TL, Cumhurbaşkanlığı 2. tur seçimlerinin ardından yükselişe geçti ve bugüne kadar yüzde 17 oranında artış gösterdi. Ekonomist Özgür Demirtaş, doların yükselişiyle ilgili olarak ekonomi kurmaylarına çağrıda bulunarak, doların gerçek değerinin altında tutulmasının büyük bir hata olduğunu dile getirdi. 28 Mayıs Pazar günü gerçekleşen seçimlerin ardından dolar/TL’deki yükseliş, bugüne kadar yüzde 17 oranında gerçekleşti.

EKONOMİ KURMAYLARINA ÇAĞRI

Doların neredeyse her gün yeni rekorlar kırmasına ilişkin değerlendirmelerde bulunan ekonomist Özgür Demirtaş, ekonomi kurmaylarına dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Demirtaş, dolar/TL’nin gerçek değerinin altında tutulmasının ve baskılanmasının, ekonominin iyi olduğu algısını oturtmak için büyük bir hataya yol açtığını ifade etti. “İlk etapta 25 seviyelerine çıksın, sonra bu sorunların nedenlerini doğru bir şekilde analiz edip problemler çözülsün” diyen Demirtaş, bu şekilde adımlar atılmasını önerdi.