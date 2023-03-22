GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir!

Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir! İşte Halkbank emekli ikramının detayları...

Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir!

Geçim derdi alıp başını giderken, emekliler minimum 5 bin 500 TL maaş alan grup olarak bu durumlardan fazlasıyla etkileniyor. Ekonomik şartlar nakit konusunda emeklilerin büyük sıkıntı yaşamasına sebep olurken, bankalardan emekliye desteğin arkası kesilmiyor. Halkbank yeni bir ikram yaptı ve büyük kampanyaya imza attı. Peki, Halkbank emekli kampanyasının detayları neler? 


Ülkemizde milyonlarca vatandaş ve özellikle de emekliler nakit ihtiyacı konusunda büyük problem yaşayabiliyor. Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara her geçen gün gelen yeni zamlarla yenisi ekleniyor. Finansal anlamda gerçekleşen sıkıntılar emekliyi büyük miktarda etkilerken düşük maliyetli ihtiyaç kredisi arayışı da olabiliyor. Özellikle acil nakit ihtiyaçlarında bir tek düşük faizli ihtiyaç kredilerinden faydalanılabiliyor. Peki, Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları emekli için ne kadar?  


Halkbank emekli ihtiyaç kredisi 


Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kapsamında büyük bir yenilik yaptı ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi ile büyük ikramda bulundu. Halkbank ihtiyaç kredisi miktarlarında sunduğu vade imkanlarıyla da vatandaşların bir hayli mutlu olmasını sağlıyor. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu ise oldukça kolay. 


Halkbank ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanı 


Halkbank ihtiyaç kredisi kapsamında emeklilere özel hazırlığı ile vade sayısını 36 aya kadar sağlıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisinde 50 bin TL’ye kadar çekilecek krediler için paketler 36 aya kadar geri ödeme fırsatı sunuyor. 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki düşük faizli ihtiyaç kredisi için 24 ay vade fırsatı veriliyor. Bunlara ek olarak 100 bin TL ve üzeri içinse 12 aya kadar vade imkanı emeklilere veriliyor.  


Müşterilere özel Halkbank ödeme planı 


Emekli müşterilerine özel olarak Halkbank ihtiyaç kredisinde emeklilere 3 ayda bir eşit şekilde geri ödeme, artan taksitli ödeme, serbest ödemeli, azalan taksitli ödeme gibi seçenekler sunmaktadır. Aylık Halkbank faiz oranı ise 1,69 oranındadır. Bu durumda örneğin 30 bin TL ihtiyaç kredisi çeken emekli vatandaş 36 ay taksitle 1.606 TL ödeme yapmaktadır. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Emekli maaşları ara zam listesi belli oldu! En düşük emekli maaşı 7500 TL oluyor Emekli maaşları ara zam listesi belli oldu! En düşük emekli maaşı 7500 TL oluyor
Geri ödemesiz 45.000 TL devlet desteği verilecek! Evinde eşya ihtiyacı olanlar başvursun Geri ödemesiz 45.000 TL devlet desteği verilecek! Evinde eşya ihtiyacı olanlar başvursun
Bakan Bilgin son dakika duyurdu! Emekli maaşı zammı ve Bayram ikramiyesi zammında anlaşma sağlandı Bakan Bilgin son dakika duyurdu! Emekli maaşı zammı ve Bayram ikramiyesi zammında anlaşma sağlandı
Emekli olanlar İş Bankası’na akın edecek! Promosyon miktarı resmen arşa çıktı, tek şartla karşılıksız verilecek Emekli olanlar İş Bankası’na akın edecek! Promosyon miktarı resmen arşa çıktı, tek şartla karşılıksız verilecek
Felaket Tellalı Selçuk Geçer bile titredi! Doların ateşi sönmüyor, 1 Dolar o tarihte 25 TL olacak Felaket Tellalı Selçuk Geçer bile titredi! Doların ateşi sönmüyor, 1 Dolar o tarihte 25 TL olacak
Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL! Büyük bayram ikramiyesi geliyor! 2023 bayram ikramiyesi 3500 TL!
SON HABERLER
Memur ek zam ve ikramiye müjdesi! Maaşlara 5000 TL eklenecek Memur ek zam ve ikramiye müjdesi! Maaşlara 5000 TL eklenecek
Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir! Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir!
EYT’liye 100.000 TL kredi! EYT kredisini o banka çok uygun koşullarla duyurdu! EYT’liye 100.000 TL kredi! EYT kredisini o banka çok uygun koşullarla duyurdu!
O paralar geri iade edilecek! Devlet aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılacak O paralar geri iade edilecek! Devlet aracılığı ile vatandaşların hesaplarına yatırılacak
Emekliye nakit akışı durmak bilmiyor! Nakit sıkıntısı çeken emekli kalmayacak! Emekliye nakit akışı durmak bilmiyor! Nakit sıkıntısı çeken emekli kalmayacak!
Şebnem Bursalı: Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto! Şebnem Bursalı: Akşener’den Kılıçdaroğlu’na veto!
Melih Altınok: Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü! Melih Altınok: Ahmet Türk güldürdü Sırrı Süreyya üzdü!
Engin Ardıç: Başınıza gelecek çok Engin Ardıç: Başınıza gelecek çok