Halkbank’tan emekliye görülmemiş ikram yapıldı! Emekliler başvuruları kaçırmadan nakit ihtiyaçlarını karşılayabilir!

Geçim derdi alıp başını giderken, emekliler minimum 5 bin 500 TL maaş alan grup olarak bu durumlardan fazlasıyla etkileniyor. Ekonomik şartlar nakit konusunda emeklilerin büyük sıkıntı yaşamasına sebep olurken, bankalardan emekliye desteğin arkası kesilmiyor. Halkbank yeni bir ikram yaptı ve büyük kampanyaya imza attı. Peki, Halkbank emekli kampanyasının detayları neler?



Ülkemizde milyonlarca vatandaş ve özellikle de emekliler nakit ihtiyacı konusunda büyük problem yaşayabiliyor. Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara her geçen gün gelen yeni zamlarla yenisi ekleniyor. Finansal anlamda gerçekleşen sıkıntılar emekliyi büyük miktarda etkilerken düşük maliyetli ihtiyaç kredisi arayışı da olabiliyor. Özellikle acil nakit ihtiyaçlarında bir tek düşük faizli ihtiyaç kredilerinden faydalanılabiliyor. Peki, Halkbank ihtiyaç kredisi faiz oranları emekli için ne kadar?



Halkbank emekli ihtiyaç kredisi



Halkbank emekli ihtiyaç kredisi kapsamında büyük bir yenilik yaptı ve nakit ihtiyacı olan vatandaşlara düşük faizli kredi ile büyük ikramda bulundu. Halkbank ihtiyaç kredisi miktarlarında sunduğu vade imkanlarıyla da vatandaşların bir hayli mutlu olmasını sağlıyor. Halkbank düşük faizli ihtiyaç kredisi başvurusu ise oldukça kolay.



Halkbank ihtiyaç kredisi 36 ay vade imkanı



Halkbank ihtiyaç kredisi kapsamında emeklilere özel hazırlığı ile vade sayısını 36 aya kadar sağlıyor. Düşük faizli ihtiyaç kredisinde 50 bin TL’ye kadar çekilecek krediler için paketler 36 aya kadar geri ödeme fırsatı sunuyor. 50 bin TL ile 100 bin TL arasındaki düşük faizli ihtiyaç kredisi için 24 ay vade fırsatı veriliyor. Bunlara ek olarak 100 bin TL ve üzeri içinse 12 aya kadar vade imkanı emeklilere veriliyor.



Müşterilere özel Halkbank ödeme planı



Emekli müşterilerine özel olarak Halkbank ihtiyaç kredisinde emeklilere 3 ayda bir eşit şekilde geri ödeme, artan taksitli ödeme, serbest ödemeli, azalan taksitli ödeme gibi seçenekler sunmaktadır. Aylık Halkbank faiz oranı ise 1,69 oranındadır. Bu durumda örneğin 30 bin TL ihtiyaç kredisi çeken emekli vatandaş 36 ay taksitle 1.606 TL ödeme yapmaktadır.