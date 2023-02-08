Halkbank emeklinin cebini şenlendirecek! 50.000 TL nakit destek vereceğini açıkladı

Ekonomik olarak zor günler geçiren ve acil nakit ihtiyacı bulunan vatandaşlar için Halkbank az önce duyuru yayınladı. Özellikle emeklilerin ihtiyaçlarını karşılamak isteyen banka, 50.000 TL'ye varan düşük faizli kredi desteği sağlayacak. Halkbank emekli kampanyası sayesinde SSK BAĞ-KUR ve memur emeklisi vatandaşlar rahat bir nefes almak imkanı bulacak. Halkbank düşük faizli emekli kredisi kampanyası ile ilgili merak edilenler haberimizde…

Bankaların kredi kampanyaları hız kesmeden sürüyor. Şubat ayında düşük faizli kredi veren bankalar belli oldu. Devlet bankalarından biri olan Halkbank, özellikle emeklilere çok cazip kredi faiz oranı sunuyor. Halkbank, 36 ay vadeli 50.000 TL'ye varan kredi desteğini sağlayacağını duyurdu. Acil nakit ihtiyacı olan tüm emekliler Halkbank’a başvuru yaparak düşük faizli kredi kullanabilir. Halkbank emekli kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

HALKBANK 50.000 TL EMEKLİ KREDİSİ VERECEK

Halkbank sadece emeklilere özel ihtiyaç kredisi kampanyası başlattı. Acil nakit ihtiyacı olan emekliler başvuru yaparak Halkbank'tan 5 dakika içinde 50.000 TL düşük faizli kredi kullanabilir. Halkbank düşük faizli emekli kredisi kampanyası kapsamında 36 ay vade seçeneği sunuyor. Faiz oranları ise emekli vatandaşların Kredi notuna göre farklılık gösteriyor. Halkbank'tan 50.000 TL kredi almak için başvuru şartları da belli oldu.

HALKBANK KREDİ FAİZ ORANLARI

Kamu bankalarından Halkbank, hem emekli için hem de tüm vatandaşlar için özel kredi paketleri ile öne çıkıyor. Halkbank üzerinden 36 ay vadeli 50.000 TL ihtiyaç kredisi kullanmak isteyenler için kredi faiz oranı %1.94 olarak uygulanacak. Başvuru şartlarını sağlayan herkes 7/24 Halkbank mobil uygulaması üzerinden başvurularını yapabilecek.

Halkbank düşük faizli kredi başvurusu için 18 yaşından büyük olmak, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, düzenli gelire sahip olmak, bankalara borcu bulunmamak gibi şartlar aranıyor. Ayrıca emekliye özel sunulan kredi paketlerinde elbette emekli olma şartı da aranıyor. Bu şartları sağlayanlar başvuru için Halkbank şubelerine gidebilecekleri gibi mobil bankacılıkla internet bankacılığı hizmetleri üzerinden de başvuru yapabilirler.

BÜTÇENİZE GÖRE ÖDEME SEÇENEKLERİ

Halkbank aynı zamanda emeklilere bütçelerine göre ödeme seçenekleri de sunuyor. Halkbank kredi ödeme seçenekleri şu şekildedir:

İhtiyaç kredisi kapsamında aylık %1.94 faiz oranıyla 12, 24 ve 36 ay vade seçenekleri sunuluyor.

Aylık eşit taksitli,

Artan taksitli,

Azalan taksitli,

3 ayda bir eşit taksitli,

Serbest ödemeli olarak yapabilirsiniz.