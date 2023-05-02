Gelir belgesi yok, kefil yok! Faizsiz 85 bin TL nakit!

Maddi anlamda yaşanan sıkıntılar son günlerde artarken vatandaşların acil nakit bulma kısmında güvenebilecekleri tek yer bankalar oluyor. Bankaların çeşitli kampanyalarından faydalanarak ihtiyaç duyulan nakit kolayca ve hızlı şekilde çekilebiliyor. Vatandaşlar için en önemli nokta ise faizsiz ihtiyaç kredisi alabilmek. Kredinin faizsiz olması yalnızca bir şeyi alırken taksit öder gibi geri ödemek oluyor. Ancak faiz olduğu zaman en az 3 – 5 bin TL ekstradan bir ödeme gerçekleşiyor.



Faizsiz ihtiyaç kredisi almak isteyen vatandaşlar için 85 bin TL’ye kadar nakit alma fırsatı Garanti BBVA, Akbank, Yapı Kredi Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank’tan mümkün oluyor. Toplamda 85 bin TL nakit fırsatından vatandaşlar faizsiz biçimde yararlanabiliyor. İşte faizsiz ihtiyaç kredisi ayrıntıları haberimizde...



FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR



Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankalar; Akbank, Garanti Bankası, Kuveyt Türk, QNB Finansbank, Yapı Kredi Bankası’dır. Bu bankalardan vatandaşlar faizsiz kredilerini çekerek ihtiyaçları olan yerde kullanabilmektedir.



Faizsiz kredi veren bankalarda müşteri olmak krediyi çekebilmek için ilk adımdır. Ancak Kuveyt Türk için yeni müşteri olanlar değil, “İhtiyaç Kart” sahibi olan herkes krediden yararlanabilmektedir. Diğer bankalar içinse “Yeni Müşterilere Özel” şartı bulunmaktadır. Kendiniz ya da yakınlarınız kredi çekerek ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz.



FAİZSİZ İHTİYAÇ KREDİSİ VEREN BANKALAR ÖDEME PLANI



5 bankadan kredi alan vatandaşlar için geri ödeme vade sayısı 6’dır. Yalnızca İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi için 5 ay süre vermektedir. Garanti BBVA ise faizsiz ihtiyaç kredisine 12 ay süre sağlamaktadır. Garanti BBVA iki seçenekle faizsiz nakit verir. Birisi “Faizsiz ihtiyaç kredisi”, diğeri ise “Faizsiz taksitli nakit avans”tır. İki seçenekte de 10 bin TL olarak toplamda 20 bin TL Garanti Bankası’ndan sağlanabilmektedir.



Kuveyt Türk’te olduğu gibi Türkiye İş Bankası, QNB, Yapı Kredi ve Akbank’ta da “Faizsiz taksitli nakit avans” sağlanmaktadır. Bu bankalardan alınan faizsiz nakit desteğini ödeme süresi de 6 aydır.