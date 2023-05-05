Garanti BBVA coştukça coştu! Emekliye rekor ödeme bu sabah duyuruldu

Mayıs ayında Bankaların emekli promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Son dönemlerde promosyon ücretleri ile en çok dikkat çeken bankalardan olan Garanti Bankası, Bu sabah yeni promosyon ücretlerini duyurdu. Garanti Bankası'ndan emekleyerek org promosyon fırsatı sunulacak. Başvuru yapan emekliler promosyonu ek olarak düşük faizli kredi faizsiz nakit avans desteği ücretsiz havale ve EFT gibi birçok ayrıcalık kazanacak. Garanti Bankası'nın yeni promosyon ücretleri ve şartları haberimizde…

GARANTİ MAYIS AYI PROMOSYON GÜNCELLEMESİ

Emeklilere dair yaşanan gelişmeler ile birlikte promosyon ödemeleri de hız kazandı. Son aylarda yaşanan gelişmeler sonrasında hız kazanan promosyon ödemeleri yeniden güncellendi. Mayıs ayına girilmesiyle birlikte güncellenen promosyon ödemeleri emeklilerin gündeminde yer alıyor.

Bankalar arasında yaşanan promosyon rekabetine Garanti Bankası'da dahil oldu. Resmi internet sayfası tarafından yayınlanan promosyon ödemesi ile birlikte güncellemeleri aktardı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ve en düşük emekli maaş güncellemesi ile birlikte yükselen promosyon ödemeleri, emekli vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediliyor. En yüksek promosyon veren bankaları araştıran emeklilerin radarına Garanti Bankası'da takıldı.

GARANTİ BANKASI PROMOSYON ÖDEMELERİ

Emekli promosyon ödemelerini mayıs ayı ile birlikte güncellene Garanti Bankası duyuruda bulundu. Yapılan duyuruda promosyon ödemelerinin 4 bin 500 TL'den 7 bin 500 TL'ye kadar yükseldiğinde dikkat çekildi. Maaş aralığına göre verilen promosyon ödemeleri ise en düşük emekli maaşının artmasıyla birlikte yükseliş sağladı. Garanti Bankası emekli promosyon ödemeleri ise şu şekilde;

Maaş aralığı 3.500 TL Altında Emekli Maaşı Alanlara: 4.500 TL

Maaş aralığı 3.500 TL – 7.500 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 5.250 TL

Maaş aralığı 7.500 TL – 10.000 TL Arasında Emekli Maaşı Alanlara: 6.750 TL

10.000 TL ve Üzerinde Emekli Maaşı Alanlara: 7.500 TL tutarında ödeme yapılıyor.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Garanti Bankası tarafından paylaşılan promosyon ödemesinden faydalanabilmek için 3 yıllık taahhüt imzalamanız gerekir. Garanti Bankası şubesine müracaat ederek 3 yıl boyunca emekli maaşını, Garanti Bankası'ndan alacağına dair taahhüt imzalayan emekli vatandaşlar promosyon ödemesinden faydalanabiliyor.