Felaket Tellalı Selçuk Geçer bile titredi! Doların ateşi sönmüyor, 1 Dolar o tarihte 25 TL olacak

Dolar kuru yükseliş trendine devam ediyor. Bir süredir hareketli olan kurda gelen yeni rakamlar ünlü ekonomisti bile şaşkına çevirdi. Dolar kuru ile ilgili yaptığı tahminlerle adı felaket tellalına çıkan Selçuk geçer, 1 doların geleceği yeni rakama açıkladı. O tarihte dolar yeni rekorunu kıracak. Dolar fiyatları 25 TL'ye kadar yükselecek. Dolar borcu olanlar bir an önce önlemini alsın. Ünlü Ekonomist Selçuk Geçer'den dolar yorumları haberimizde…

Dolar kurunda dalgalanma devam ediyor. 14 Mayısta yapılacak olan genel seçimler öncesinde Yükseliş trendine giren dolar 19 TL'yi açtı. Ünlü ekonomist Selçuk geçer bile doların bu hareketliliği karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Dolar yorumları ile adı felaket tellalına çıkan Selçuk geçer yeni senaryoyu açıkladı. Dolar borcu olanlar dikkat etsin elinde dolar olanlar sakın satmasın. Çünkü o tarihte Dolar kuru 25 TL'ye ulaşacak. Peki, dolar yükselecek mi ya da düşecek mi?

21 22 MART KRİTİK TARİHLER

Dolar kuru geçtiğimiz günlerde psikolojik sınırı aştı ve 19 lirayı geçti. Ünlü Ekonomist Selçuk geçer yaklaşan 14 Mayıs seçimlerini işaret ederek dolarda daha sürpriz artışların olabileceğini söyledi. Dolar fiyatlarının uçurumun kıyısına geldiğini hatırlatan ekonomik Selçuk Geçer özellikle 21-22 Mart tarihlerinde yapılacak olan FED toplantılarına dikkat çekti. ABD Merkez Bankası FED'in faiz toplantılarına sayılı saatler kala Piyasalar yeniden hareketlenirken Selçuk Geçer’in FED faiz kararı ile ilgili Tahmini de ortaya çıktı. Selçuk geçer, ABD Merkez Bankası'nın 25 ila 50 baz puanlık bir faiz artışı yapabileceğini belirtirken dolar fiyatları için bu gelişmelerin çok önemli olduğuna dikkat çekti.

14 MAYIS SEÇİMLERİ KRİTİK

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın aldığı faiz kararlarına rağmen son 7 ay içinde dolarda sadece ufak artışlar yaşanmıştı. Ancak Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası dolarda hareketlilik başlarken psikolojik sınırı olan 19 TL seviyesi aşıldı. Dolar kuru ile ilgili önemli değerlendirmelerde bulunan ekonomist Selçuk geçer ise 14 Mayıs seçimlerinin dolar için çok kritik olduğunu söyledi. Seçimlere kadar dolarda büyük bir artış beklemediğini ancak 14 Mayıs tarihinden itibaren sonra her şeye hazırlıklı olmak gerektiğini vurgulayan Selçuk geçer, o tarihten sonra Radikal artışlar olabileceğini dile getirdi.

DOLAR BORCU OLANLAR DİKKAT ETSİN

Dolar düşecek mi Yoksa çıkacak mı sorularına yanıt veren ekonomist Selçuk geçer vatandaşı uyardı. Elinde dolar olanların beklemesi gerektiğini söyleyen ünlü ekonomist, dolar bozucu olanların ise seçime kadar kapatmalarının doğru olacağını söyledi. Dolar kurunda ilk durağı da açıklayan Selçuk Geçer, seçim sonrasında 25 TL'ye kadar yükselişler olabileceğini dile getirdi.