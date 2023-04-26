EYT’lilere bir koşulla aylık 3750 TL destek!

EYT’li vatandaşların düzenlemenin yasalaşması ile emekliliklerini almaya başlaması bir oldu. EYT çerçevesinde ise emekliliğini alan bazı vatandaşlara detaylar gelmeye devam ediyor. SGK tarafından çalışma hayatına devam etmek isteyen EYT’lilere yönelik bir açıklama geldi. EYT’lilere yönelik açıklamada 5 puan indiriminin çalışmaya devam edenler için uygulanacağı belirtildi. Peki, EYT’li çalışanlar için 5 puan indirim ne anlama geliyor? EYT prim desteği nasıl verilecek? İşte ayrıntılar...



EYT’nin yasalaşmasının hemen ardından vatandaşlar emekli olmak için hemen başvurulara başladı. EYT yasası kapsamındaki emeklilik sonrasında aynı iş yerinde çalışmaya devam edebilme noktası birçok özel sektörden emekli olacak vatandaş için de ikna edici oldu. SGK tarafından yapılan açıklamada çalışma hayatını sürdüren EYT’liler için 5 puan indirim sağlanacağı belirtildi. Yapılacak 5 puanlık indirimin ayrıntıları da Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından açıklandı.



EYT 5 PUAN İNDİRİMİ KİMLERE VERİLECEK?



EYT kapsamında emeklilik haklarını alan, ancak çalışma hayatına aynı şekilde devam etmek isteyen vatandaşların iş çıkış bildiriminden sonraki 30 gün içinde tekrar aynı işyerinde başlaması halinde sosyal güvenlik destek primi sağlanacak. Bu doğrultuda işverene 500,40 TL ila 3.753 TL aralığında ödemelerde teşvik veriliyor.



EYT 5 PUAN İNDİRİMİ ŞARTLARI



EYT 5 puan indiriminden yararlanabilecek olan kişilerin özel sektörde çalışıyor olması gerekmektedir. Özel sektör için sağlanan prim indiriminden faydalanmak isteyen işverenin ise aylık primleri düzenli yatırması, hizmet evrakının yasal sürede iletilmesi gerekmektedir. Böylelikle EYT kapsamında emekli olan çalışanını devam ettiren işverenler için personel masrafı açısından kar sağlanabilecektir.



5 puan indirim ayriyeten bakım işleri, ev hizmetleri çalışanları içinde sağlanmaktadır. EYT’den emekli olup da 30 gün içinde devam eden vatandaşlar için destek primi 5 puan olarak yapılacaktır. Bu durumda en önemli ve dikkat edilmesi gereken nokta ise iş yerinden çıkış bildirimindeki işyeri sicil numarası ile giriş bildirimindeki sicil numarasının uyumlu olmasıdır. Farklılık olması halinde işe alınan EYT’li işçi için devletten prim indirimi sağlanmamaktadır.