EYT'liler hesaplarını kontrol etsin! 2000 TL ikramiye ödemesi yapıldı

EYT ile emekli olan ve maaşını almaya başlayan emekliler için SGK'dan yeni ödeme müjdesi geldi. Emekli maaşının nisan ayında almaya başlayan ancak bayram öncesine bayram ikramiyesi yetişmeyen emekliler ödemelerini alacak. EYT emeklilerinin başvurusu üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu harekete geçti. Milyonlarca kişiyi kapsayan yeni açıklama yapıldı. 30 Nisan öncesi aylık başlangıcı olanlara 2.000 TL Bayram ödem ikramiyesi ödemesi yapılıyor. Hemen hesaplarınızı kontrol edin ödemeler hesaplara aktarılmaya başlandı.

30 NİSAN KRİTİK TARİH

Milyonlarca EYT üzerinden emekli olan vatandaşlara Mart ayı başında başvuruda bulunacaklara Mayıs itibariyle emekli başvuru yapanların sayısı 1.2 milyonu aştı. Bazı EYT'lilere bayram ikramiyesi yatırılmaması üzerine SGK'da yüzleri güldüren haber geldi. Aylık başlangıcı 30 Nisan'dan önce olan EYT emeklileri hesaplarını kontrol etmeye başladı.

EYT BAYRAM İKRAMİYESİ ÖDENİYOR

Gelen yazılı açıklama üzerine 5510 sayılı kanun üzerinden mevzuat uyarınca gelir ve aylık ödemelerini tamamlayanlara bayram içerisinde bulunan aylık alma şartıyla Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerin ödeneceği bilgisi duyuruldu. 2023 Mart ayı öncesinde gelir ve aylık almakta olanlar için aylık bağlanma işlemi tamamlanmasıyla beraber Ramazan Bayramı ikramiyeleri 14-19 Nisan tarihlerinde hesaplara aktarıldı. Bunun üzerine Nisan ayı içerisinde gelir ve aylık bağlama işlemine bakılarak 30 nisan öncesinde sigortalı ve hak sahiplerine 9 Mayıs tarihinde Ramazan Bayramı ikramiyeleri yatırıldı.