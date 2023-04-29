Exxen’e zam! Bu zamla kullanıcılar Exxen’i terk edecek!

Acun Medya’nın oluşturduğu Exxen’e zam geldi. Netflix, Türkiye’de en çok tercih edilen dizi ve film sağlayıcısıydı. Ancak arka arkaya gelen ve yüksek olan zamlardan sonra kullanıcılar birer birer terk etmeye başladı. Exxen, çıktığı ilk gün ücretsiz üyelik ve ardından uygun fiyatlı tanıtım kampanyaları ile dikkat çekmişti. Bu da birçok üye edinmesini sağladı.



TV8 ve TV8,5 kanallarının sahibi Acun Ilıcalı, Acun Medya kurucusu çıkardığı Exxen ve ExxenSpor ile de başarı yakaladı. 2021’den itibaren hizmet veren dijital platformlar ile başarı yakaladı. İki farklı kategoride hizmet sunan platformlar ile vatandaşların ilgisini topladı. Abone olarak erişim sağlanan Exxen ve ExxenSpor kanallarına her kullanıcı kendi mail ve şifresi ile giriş yapmaktadır. Şimdiyse yeni bir zam haberi geldi. Bu da az da olsa abone kaybettirecek gibi.



EXXEN ABONELİK FİYATLARI 2023



Mayıs 2023 itibariyle geçerli olacak Exxen fiyatları açıklandı. 1 Mayıs’tan itibaren zamlanacak Exxen, abonelerine şu maili göndererek bilgilendirme yaptı:



“Türkiye’nin Dijital Platformu Exxen’de hizmet kalitesini arttırmak ve içerikleri çeşitlendirmek adına 1 Mayıs 2023’ten itibaren fiyatları güncelliyoruz. Avrupa Ligi, UEFA Şampiyonlar Ligi, Konferans Ligi ve Türkiye’nin en kaliteli yapımlarını sizlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”



Kısaca bu şekilde abonelerini bilgilendiren Exxen’in 1 Mayıs 2023’ten itibaren fiyatları şu şekildedir:



Reklam içerikli şekilde abonelik aylık 64,90 TL iken yıllık abonelikte 54 TL olacaktır. Reklamsız şekilde abone olmak için aylık ücret 89,90 TL iken, yıllık ücreti aylık 74,90 TL’ye denk gelmektedir.



ExxenSpor abonelik ücretleri ise 1 Mayıs 2023’ten itibaren şu şekildedir:



Reklamlı olarak aylık paket fiyatı 144,90 TL olan abonelik ücreti, sezonluk ise 119 TL olmaktadır. Reklamsız şekilde abonelik satın alımı aylık 169 TL olan paket fiyatı sezonluk ise 139 TL’dir.