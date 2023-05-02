Evine her ay fatura gelenlere destek ödemesi! PTT şubelerinden yardım başladı

Devlet, yardıma muhtaç ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara el Uzatmaya devam ediyor. Bu defa fatura yardımı müjdesi geldi. Devlet tarafından PTT üzerinden başvuru yapan vatandaşlara elektrik tüketim desteği verilecek. Elektrik faturasında adı soyadı yazan tüm vatandaşlar ödemeden yararlanabilecek. Elektrik faturası yardımı başvuruları ise Aile Bakanlığı'na bağlı sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıflarından ve e-devlet üzerinden yapılabilecek. Ödemeler PTT aracılığı ile gerçekleşecek. Adınızın soyadınızın yazdığı elektrik faturası ve T.C kimlik kartınızla birlikte PTT şubelerine giderek fatura yardımı alabilirsiniz.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı aracılığı ile dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelere devlet yardımı imkanları hız kesmeden devam ediyor. Evine fatura gelen vatandaşlar içinde devlet kesenin ağzına açtı nokta Dar gelirli olan yardıma muhtaç olan devletten yardım almak isteyen tüm vatandaşlar başvuru şartı ile fatura yardımı alabiliyor. Fatura yardımı başvuruları e-devlet üzerinden rahatlıkla yapılabiliyor. Aynı zamanda isteyen vatandaşlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıfları aracılığı ile de fatura yardımı başvurusu yapma şansına sahip. e-devlet üzerinden yapılabilir yapabileceğiniz fatura yardımı başvuruları hızlı şekilde sonuçlanıyor. Mayıs ayı elektrik tüketim desteği başvuruları da başladı. Vakit kaybetmeden başvurunuzu yapın fatura desteği imkanını kaçırmayın.

DEVLET FATURA YARDIMI VERİYOR

Türkiye'de milyonlarca vatandaşı yakından ilgilendiren destek ödemeler devlet tarafından duyurulurken fatura üzerinde adı soyadı yazan milyonlarca vatandaş için açıklamalar yapıldı. Devlet tarafından yapılan elektrik desteği için açıklamalar gelirken kimlerin faydalanabileceği duyuruldu.

Hükümet tarafından yapılan açıklamalarda elektrik faturalarına çözüm üretilirken faturasından yakınan milyonlarca vatandaşa müjdeli haber geldi. 130 TL ve üzeri gelen faturaların bir kısmı devlet tarafından karşılanıyor. TC kimlik numarası ve fatura ile en yakın PTT şubesine gitmek yeterli olacak.

2022 yılıyla beraber artan elektrik maliyetleri bu senede devam ederken geçtiğimi sene 80 TL elektrik faturası gelirken artışla beraber Aile Bakanlığı üzerinden dar gelirli vatandaşlara bu zaman içerisinde fatura desteğinde bulunulacağını duyurdu.

2023 ELEKTRİK FATURASINA NAKİT DESTEK MİKTARLARI

1 kişilik aileler için 75 kv tüketim 130,09 TL

3 kişilik aileler için 100 kv tüketim 173,46 TL

4 kişilik aileler için 125 kv tüketim 216,82 TL

5 kişi ve üstü olan aileler için 150 kv tüketim 260,19 TL