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Evine 135 TL’den fazla fatura gelenler dikkat! Devlet açıkladı her ay destek verilecek

Elektrik, doğalgaz, su faturası 135 TL’den fazla gelenler dikkat. Devlet açıklama yaptı. Her ay fatura desteği verilecek. Hane içinde yaşayan kişi sayısına göre 215 TL indirim var.

Evine 135 TL’den fazla fatura gelenler dikkat! Devlet açıkladı her ay destek verilecek

Devlet tarafından pek çok farklı alanda destek sağlanırken Bunlardan biri de elektrik tüketim desteği olarak karşımıza çıkmaktadır. Ailedeki kişi sayısına göre yapılan ödemeler kapsamında faturalara 215 TL indirim yapılacak aktarıldı. İşte fatura destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

Birbirinden farklı alanda vatandaşların ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için sağlanan destek ödemelerine elektrik tüketim desteği de eklendi. Dar gelirli ailelerin faturalarına ödeme yapılacağı belirtilirken şartları sağlayanların indirimden yararlanabileceği aktarıldı. PTT üzerinden yapılan ödemeler kapsamında destek tutarları ailedeki kişi sayısına göre değişiklik gösteriyor. İşte fatura destek ödemeleri hakkında merak edilen tüm detaylar…

ÖDEMELER PTT'DEN

İhtiyaç sahibi aileler için farklı alanlarda farklı ödemeler yapılıyor. Elektrik faturasını ödemekte zorlanan binlerce vatandaş için destek ödemesi yapılacağı belirtildi. Devlet eliyle PTT üzerinden yapılacak ödemeler kapsamında ailelerin belirli şartları sağlaması gerekiyor.

35 TL ve üzerinde elektrik faturası ödeyen Dar gelirli aileler için belirli tutarlardı ödeme yapılacak. Elektrik faturası yardımı için başvuru sürecinin nasıl işlediği ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. Vatandaşların elektrik faturaları ve kimlikleri ile birlikte PTT şubelerine başvuru yapması durumunda ödeme alabileceği aktarıldı. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden yapılacak.

ÖDEME DETAYLARI BELLİ OLDU

Devlet tarafından kişi sayısına göre yapılacak ödemeler için belirlenen tutarlar şu şekildedir:

1 kişilik aileler için 130,09 TL,

3 kişilik aileler için 173,46 TL,

4 kişilik aileler için 216,82 TL

5 kişilik aileler için 260,19 TL

Vatandaşların elektrik tüketimine göre değişen miktarlarda fatura yardımı yapılmaktadır. T.C kimlik numarası ve e-devlet şifresi ile birlikte sisteme giriş yaptıktan sonra “Sosyal Yardım Başvuru Hizmeti” sayfası aracılığıyla başvuru işlemlerine tamamlayabilirsiniz.

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