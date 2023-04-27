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Evi olmayan kalmasın! 10 yıl vadeli konut kredisi! Faiz oranını belirleyerek başvuru

O banka “Evi olmayan kalmasın” dedi! 10 sene vadeli olarak 1,29 faiz oranları ile herkesin ev sahibi olmasını sağlayan banka aylık taksitleri ile de ön plana çıkıyor. İşte en uygun konut kredisi veren banka ayrıntıları...

Evi olmayan kalmasın! 10 yıl vadeli konut kredisi! Faiz oranını belirleyerek başvuru

Milyonlarca vatandaş son dönemlerde her açıdan gelen zamların kiralara da yansıması ile bu kadar yüksek kiralar ödemek yerine kendi evinin kredisini ödemeyi tercih ediyor. Bu noktada ise önemli olan kendi ceplerine uygun biçimde aylık taksitlerini ödeyebilecekleri konut kredisini bulmak oluyor. Konut kredisinde faiz oranlarının da düşük olması büyük önem taşıyor.  


Konut kredisi kampanyalarında ise özel bankalardan ziyade kamu bankaları ön plana çıkıyor. Devlet teşviki ile kamu bankaları konut kredilerinde hem uygun faiz sunuyor hem daha fazla vade imkanı hem de daha az taksitlendirme seçeneklerini müşterilerine sunabiliyor. Vakıfbank konut kredisi kampanyasını “SarıPanjur Konut Kredisi” adı ile duyurdu. İşte SarıPanjur Konut Kredisi ayrıntıları... 


VAKIFBANK KONUT KREDİSİ 


Vakıfbank konut kredisinden faydalanmak isteyen vatandaşlar için 1 milyon TL’ye kadar olan konut kredilerinin faiz oranı yalnızca 1,29 oluyor. Eğer 1 milyondan daha fazla konut kredisi çekilmek istenirse faiz oranı 1,34’e çıkıyor. Vade sayısı ise tam 120 ay, yani 10 yıla kadar uzatılabiliyor. Müşteriler ödeme planlarını da kendi bütçelerine göre yapabiliyor.  


Vakıfbank konut kredisinde örnek ödeme tablosu olarak 100 bin TL çekilen tutara 120 ay vade uygulanması halinde 4 bin 500 TL ekspertiz ücreti kesiliyor. Aylık maliyet oranı yüzde 1,4053 olan kredinin yıllık maliyet oranı ise yalnızca 18,229 oluyor.  


VAKIFBANK KONUT KREDİSİ HESAPLAMA 


Vakıfbank konut kredisi hesaplamak için https://www.saripanjur.com.tr/saripanjur-konut-kredisi-paketi.aspx?pageID=976&nID=723 linkine girip sağ üst taraftaki “Hesap Makinesi” kısmından istenilen tutar, vade sayısı ve faiz oranı değiştirme işlemleri ile hesap yapılabilmektedir.  


Örneğin 1 milyon TL tutar belirledikten sonra faiz oranını seçip, ardından istenilen vade sayısını seçerek aylık ödemelerinizin ne kadar olduğunu kendiniz belirleyebilirsiniz.  

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