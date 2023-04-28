Evde bakım maaşına kombo! Zam üstüne zam ve sigorta!

Evde yaşlı ya da engelli yakınına bakan kişilere verilen aylık yardımlar zamlanacak ve evde bakım aylığı alan vatandaşlar artık sosyal güvenlik çerçevesine dahil edilecek. Engelli ve yaşlı vatandaşların bakımını sağlayan yanındaki kişilere Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen sosyal yardımlara zam yapılacak.



Evde yakınlarına bakan vatandaşlar üzerlerindeki sorumluluk sebebiyle çalışmak isteseler de bu mümkün olmayabiliyor. Yaşlı vatandaşlar için esnek çalışma şartları altında fırsatlar yaratılacak ve profesyonel bakım personelleri evde yaşayan kişiler için eğitilecek. Buna ek olarak bu kişilerin gereksinimi olan malzemelerin alımı noktasında da devlet destek sunacak.



YAŞLI BAKIM ZAMMI VE SİGORTASI



Yaşlı bakım aylığı alan kişilere zamma ek olarak sigorta bağlanacak. 2023 yılı için 1000 TL zam ile 4 bin 336 TL olan evde bakım maaşları kısa bir zaman dilimi içinde zamlanacak. Zammın miktarı olarak memur maaşlarının katsayısının baz alınacağı belirtiliyor.



Memur maaşlarına ise Temmuz ayında enflasyon farkı, 6 aylık enflasyon oranı ve yüzde 6 zam ile toplu iş sözleşmesine göre bir zam yansıyacak. Şu anki verilere göre enflasyon farkı 10,44 iken, ilk 3 ay verisi 12,52. Yüzde 6’lık zamma TÜFE’nin 21.42 olduğu düşünülürse 19,18 oranında bir etki edeceği ve refah payı katkısı olacağı belirtiliyor. Bu durumda da yüzde 35 zam oranı memurları bekliyor gibi gözüküyor.



EVDE BAKIM MAAŞI 5.637 TL OLACAK



Bu durumda memur maaşlarının katsayısına göre yüzde 19,18 artarsa evde bakım aylığından faydalanan kişiler artık 5 bin 168 TL ödeme alacaklar. Refah payı katkısı gerçekleşirse evde bakım aylığı 5 bin 168 TL değil, 5 bin 637 TL’yi bulacak.



KİMLER EVDE BAKIM AYLIĞI ALABİLİR?



Evde bakım aylığı şartları öncelikle yüzde 50 engelli raporunu gerektiriyor. Burada yaşlı ya da hasta olan vatandaşların bakımı için bu ödeneğin alınması mümkün oluyor. Gelir testine bakılarak ödeme yapıldığı için eğer evdeki kişi sayısına göre tek bir kişiye 5 bin 671 TL oranında bir miktar düşüyorsa evde bakım aylığı bağlanmıyor.