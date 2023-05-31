Ev hanımlarına erken emeklilik! Cumhurbaşkanı Erdoğan kararı imzaladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi AK Parti seçim beyannamesini açıklamış ve ev hanımlarına da çok sayıda vaatte bulunmuştu. İsteğe bağlı sigorta girişi yaptıran ev hanımları Artık erken emekli olma hakkına sahip olacak. Üstelik ev hanımlarının Sigorta primlerinin bir bölümü devlet tarafından karşılanacak. Büyük müjde bugün geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ev hanımlarına erken emeklilik imkanı sağlayan kararı imzaladı. Milyonlarca ev hanımı kapsama alındı. Ev hanımlarına erken emeklilik yeni gelişmeler ve detaylar haberimizde…

Uzun bir bekleyişin ardından, ev hanımlarının emeklilik hakkı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ev hanımlarının emeklilik desteği sağlanacağını duyurarak önemli açıklamalarda bulundular.

EV HANIMLARINA ERKEN EMEKLİLİK ŞARTLARI

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için üç temel şartın yerine getirilmesi gerekecek. İlk olarak, kaynak sağlanacak. Hükümet, Aile ve Gençlik Bankası'nın kaynak sağlayacağını belirtti. Meclis çalışmalarının başlamasıyla birlikte bu konuda yapılan çalışmalar hız kazanacak.

İkinci olarak, ev hanımları emeklilik için başvuruda bulunacaklar ve primlerini düzenli bir şekilde ödedikleri takdirde devlet primin üçte birini karşılayacak. Bu sayede ev hanımlarına teşvik sağlanacak ve destek sunulacak. Özellikle kadınları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bir banka kurulacak. Bu banka, gençlik ve aile ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterecek ve kaynağı doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak.

EV HANIMLARINA EMEKLİLİK HAKKI

Son olarak, ev hanımlarının emekli olabilmesi için borçlanma süreci uygulanacak. Ev hanımları, emeklilik için borçlanma yaparak ödemelerini gerçekleştirebilecekler ve bu borçlanma devlet tarafından karşılanacak. Konunun yasal düzenlemelerle belirleneceği ve Meclis açıldığında yasanın geçirileceği ifade edildi.

Ev hanımlarının emeklilik başvuruları, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuruların yaş şartı olmaksızın tüm ev hanımlarına açık olacağı ve sigorta girişinin olup olmamasının önemli olmadığı belirtildi.

BAKAN DUYURDU

Bu gelişme, ev hanımlarının emeklilik hakkına erişimini kolaylaştıracak ve maaşlarının her ay düzenli olarak ödenmesini sağlayacak. Ev hanımlarının ekonomik güvenceye kavuşması ve emeklilik hakkının sağlanması, ailelerin sosyal ve ekonomik refahına olumlu katkılar sağlayacaktır.

Bu yeni düzenleme, ev hanımlarının emeklilik hakkını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Uzun yıllardır ev işlerini ve aile bakımını üstlenen ve bu nedenle istihdamda yer almayan ev hanımlarının sosyal güvenceye erişimi artacak. Ayrıca, ev hanımlarının emeklilik maaşları düzenli olarak ödenecek, böylece ekonomik istikrarları sağlanacak.