Ev hanımlarına Cumhurbaşkanı müjdesi! Her ay 7500 TL nakit destek verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan seçim öncesi verdiği vaatleri tek tek yerine getiriyor. Kurban Bayramı öncesinde söz verdiği ödemeleri yapmayı planlayan Cumhurbaşkanı, ev hanımları için de güzel haberi duyurdu. Ev hanımlarına maaş bağlanıyor. En az 7.500 TL nakit destek her ay ev hanımlarının hesabına yatacak. Ev hanımlarına emeklilik imkanı sağlayacak olan yasa ile ilgili son aşamaya gelindi. Bu sayede milyonlarca ev hanımı isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek erken emekli olma hakkına sahip olacak. Üstelik ev hanımlarına erken emeklilik imkanı veren bu sistemde sigorta primlerinin bir bölümü devlet tarafından karşılanacak.

Emekli olmak isteyen vatandaşlara müjdeli haberler veriliyor. Seçimden hemen önce açıklanan ev hanımlarına emeklilik düzenlemesi büyük ses getirdi. Bununla birlikte emekli olmak isteyenler düzenlemenin hayata geçmesini beklemekteydi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti seçim beyannamesini açıkladığı sırada ev hanımlarına yönelik bir dizi vaatte bulunmuştu. Bu vaatler arasında isteğe bağlı sigorta girişi yapan ev hanımlarının erken emeklilik hakkına sahip olması ve sigorta primlerinin bir kısmının devlet tarafından karşılanması gibi önemli adımlar bulunuyordu. Bugünden itibaren emekli olmak isteyenler hangi şartları sağlamalı? Güncel olarak merak edilen emeklilik sistemi ve çok daha fazlası haberimizde...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AÇIKLADI

Uzun bir bekleyişin ardından, ev hanımlarının emeklilik hakkı gerçekleşiyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, ev hanımlarının emeklilik desteği sağlanacağını duyurarak önemli açıklamalarda bulundular.

Ev hanımlarının emekli olabilmesi için üç temel şartın yerine getirilmesi gerekecek. İlk olarak, kaynak sağlanacak. Hükümet, Aile ve Gençlik Bankası'nın kaynak sağlayacağını belirtti. Meclis çalışmalarının başlamasıyla birlikte bu konuda yapılan çalışmalar hız kazanacak.

İkinci olarak, ev hanımları emeklilik için başvuruda bulunacaklar ve primlerini düzenli bir şekilde ödedikleri takdirde devlet primin üçte birini karşılayacak. Bu sayede ev hanımlarına teşvik sağlanacak ve destek sunulacak. Özellikle kadınları teşvik etmek ve desteklemek amacıyla bir banka kurulacak. Bu banka, gençlik ve aile ihtiyaçlarını karşılamak için faaliyet gösterecek ve kaynağı doğalgaz ve petrol gelirlerinden sağlanacak.

EV HANIMLARI ERKEN EMEKLİ OLACAK

Son olarak, ev hanımlarının emekli olabilmesi için borçlanma süreci uygulanacak. Ev hanımları, emeklilik için sigorta prim borçlanması yapabilecek ve bu borçlanma devlet tarafından karşılanacak. Konunun yasal düzenlemelerle belirleneceği ve Meclis açıldığında yasanın geçirileceği ifade edildi.

Ev hanımlarının emeklilik başvuruları, Aile ve Gençlik Bankası'nın kurulmasının ardından alınmaya başlanacak. Başvuruların yaş şartı olmaksızın tüm ev hanımlarına açık olacağı ve sigorta girişinin olup olmamasının önemli olmadığı belirtildi.