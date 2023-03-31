En düşük emekli maaşı 10 bin TL oluyor! Tüm emeklilere son dakika müjdesi

Emekliye ara zam son günlerde en çok konuşulan konular arasında. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Geçtiğimiz günlerde en düşük emekli maaşının 7500 TL'ye çıktığını duyurmuştu. Ancak bu durum 7500 TL üstü maaş alan emekliyi kızdırmıştı. Çünkü o emeklilere zam yapılmadı. Ancak emeklinin yüzünü güldürmek isteyen hükümet Düğmeye bastı. Temmuz ayında emekli maaşlarına Okkalı zam geliyor. Temmuz’dan itibaren 10.000 TL altı maaş alan emekli kalmayacak. SSK bağ-kur memur emeklisi ve EYT'Lİ fark etmiyor tüm emeklileri ilgilendiriyor.

SSK bağ-kuru memur emeklisi ve yeni emekli olan EYT'liler en düşük emekli maaşına yapılan ara zam sonrasında kendi maaşlarına da zam beklentisi içine girmişti. Bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile birlikte en düşük emekli maaşı 5500 TL'den 7.500 TL'ye yükselmişti. Fakat bu durumda 6000 6500 TL 7000 7.500 TL maaş alan emekliler hayali kırıklığına uğramıştı. Neredeyse tüm emekli maaşları eşitlenirken yüksek maaş alan emekliye de zam müjdesi Temmuz ayında gelecek. Çünkü Temmuz ayında en düşük emekli maaşı 3.500 TL'den hesaplanırken daha yüksek maaş alan emeklilere verilecek olan zam oranı kendi maaşları üstünden hesaplanacak. Yani Temmuzda 10.000 TL altı maaş alan emekli kalmayacak.

EMEKLİYE ASIL MÜJDE TEMMUZ AYINDA GELİYOR

Emekli maaşı alan milyonlarca vatandaşı ilgilendiren enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu tarafından peş peşe açıklanmaya devam ediyor. Şu anda 2 aylık enflasyon rakamları netleşti ancak önümüzde daha 4 aylık bir süreç bulunuyor. Temmuz ayında 6 aylık enflasyon verilerinin belli olması ile birlikte SSK ve BAĞ-KUR emeklileri doğrudan enflasyon zammı alırken memur emeklileri ise enflasyon farkı alacak. Üstelik bu rakamların üstüne refah payı da eklenecek. Yani temmuzda emekliliği büyük zam bekliyor.

10.000 TL ALTI MAAŞ ALAN EMEKLİ KALMAYACAK

Emekli maaşına zam haberleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından yakından takip ediliyor. Özelliklerini düşük emekli maaşının 7500 TL yükselmesi sonrası Temmuz ayı için beklentiler de son derece arttı. Gelen son iddia ise Temmuz ayında 10.000 TL altı maaş alan emekli kalmayacağı yönünde nokta yani milyonlarca emeklinin maaşı bir anda rekora fırlayacak. Emekliler artık açlık sınırının üstünde Maaş almaya başlayacak. Konu ile ilgili son kararın ise Haziran ayı itibarıyla 6 aylık enflasyon rakamlarının belli olması sonrasında verileceği iddia edildi. Enflasyona ek olarak verilecek refah Payı ile birlikte en düşük emekli maaşının ₺10.000'ye yükseltilmesi planlanıyor.