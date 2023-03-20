Emekliye piyango çıktı! Ramazan Bayramı ikramiyesi 2500 TL olarak aktarılacak

11 ayın sultanı ramazan için artık Geri sayım başladı. Ramazan ayı aynı zamanda emekliler için ayrı bir önem taşıyor. Milyonlarca emekli vatandaş devlet tarafından Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde ödenen emekli Bayram ikramiyesine zam bekliyor. Emekli bayram ikramiyesi ile ilgili son dakika haberleri de gelmeye devam ediyor. Emeklinin yüzü Ramazan Bayramı öncesinde gülecek. Çünkü emekli Bayram ikramiyesine ciddi zam geliyor. Müjdeli haber az önce Türkiye Emekliler Derneği tarafından verildi. Resmen emekliye nisan ayında Piyango vuracak.

Ramazan bayramı ve kurban bayramı öncesinde milyonlarca emekli vatandaşa devlet tarafından karşılıksız ve geri ödemesiz olarak bayram ikramiyesi veriliyor. Emekli bayram ikramiyesi, 2021 yılında %10 artışla 1.100 olarak ödenmeye başlanmıştı. Ancak o günden bu yana hayat pahalılığı artı alım gücü düştü. O sebeple milyonlarca emekli 2023 emekli Bayram ikramiyelerine ciddi bir zam bekliyor. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün’de bayram ikramiyesi konusunda devlete çağrıda bulundu. Peki, bayram ikramiyesi ne kadar olacak? 2023 emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak?

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNE ZAM VAR MI?

Emekli bayram ikramiyesi zam haberleri milyonlarca emekli vatandaş tarafından merakla ve heyecanla takip ediliyor. Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün’de Bayram ikramiyeleri ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Bayram ikramiyesi verilmesi için 2018 yılında büyük bir mücadele örneği gösterdiklerini hatırlatan Ergün, o tarihten bu yana emeklilere ikramiye ödemesi yapıldığını dile getirdi.

2021 yılında ise Bayram ikramiyelerinde %10 oranında artış olduğunu belirten Türkiye Emekliler Derneği başkanı Kazım Ergün, ikramiyelerin 1.100 olarak ödenmeye başlandığını dile getirdi. Ancak yapılan araştırmalara göre 2018 yılında asgari ücretin 2020 TL olarak ödendiğini verilen Bayram ikramiyesinin de bunun yarısına denk geldiğini belirten Kazım Ergün, Günümüzde 8 bin 506 lira olan asgari ücretin yüzde 12,93'üne denk geliyor. Görüleceği gibi asgari ücret üzerinden kıyaslama yaparsak, 2018'deki oranı dikkate aldığımızda 8 bin 506 liranın yarısı bayram ikramiyesi olarak belirlenseydi bugünkü tutar 4 bin 253 lira olacaktı." dedi.

EN AZ 2.500 TL BAYRAM İKRAMİYESİ İSTENİYOR

2023 yılında artan hayat pahalılığı ve düşen alım gücü emekli vatandaşı oldukça olumsuz etkiliyor. Milyonlarca emekli bir an önce bu konuya bir çözüm bulunmasını isterken aynı zamanda Ramazan Bayramı öncesinde bekledikleri rakamı da açıkladı. Emeklinin bayram öncesi istediği rakam en az 2.500 TL. Yani Ramazan ve Kurban Bayramı ikramiyelerinin toplamının 5.000 TL'ye kadar yükselmesi isteniyor.

EMEKLİNİN ARA ZAM TALEBİ DE VAR

Türkiye Emekliler Derneği tarafından yapılan açıklamaya göre emeklinin talebi Sadece bu kadar değil. Emekli vatandaşlar aynı zamanda Hayat pahalılığının artması nedeniyle hükümetten ara zam beklentisi içinde. Türkiye Emekliler Derneği intibak zammı konusunda da taleplerini tekrar dile getirdi. Özellikle 2000 yılı sonrası emekli olan vatandaşların çok mağdur olduğunu hatırlatan Türkiye Emekliler Derneği, en az 1300 TL intibak zammı ile aradaki gelir adaletsizliğinin kaldırılmasını istiyor. Tüm emekliler yaklaşan genel seçimler öncesinde son derece umutlu. İlerleyen günlerde hükümetin de bu konuda adım atacağı tahmin ediliyor.