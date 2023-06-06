Emekliye çifte bayram! 7500 TL maaş alan emekliye bayram zammı verilecek

SSK Bağkur memur emeklisi EYT emeklisi milyonlar emekli bayram ikramiyesi zammını yakından takip ediyor. Kurban Bayramı öncesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından bayram ikramiyesi zammı duyurulmuştu. 5 Haziran'da enflasyon verileri de açıklandı. Şimdi emeklinin gözü kulağı bayram ikramiyesi ne kadar olacak sorusunun yanıtında. Uzmanlar yavaş yavaş bayram ikramiyesi zammı ile ilgili tahminlerini de açıklamaya başladı. Peki emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı ne zaman gelecek?

Son dakika haberine göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni yasama dönemi başladı ve emekli zammı konusu hemen gündeme geldi. Yeni hükümet ve milletvekilleri, emeklilerin zam taleplerini ele alacakları ilk toplantılarını gerçekleştirecekler. Temmuz ayında açıklanacak olan zam oranı öncesinde, Mayıs ayı enflasyon rakamları merakla bekleniyor. Bu rakamlar, son 5 aydaki enflasyon artışını netleştirerek emekli maaşlarına yansıtılacak. Ayrıca Temmuz ayının başında, 6 aylık enflasyon rakamları ve refah payı hariç SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaş zamları da belirlenecek.

YENİ ZAM ORANI EMEKLİLER İÇİN GÜNDEMDE

Kamu işçisi maaşları, emekli zamlarında referans alınacak. SGK ve Bağ-Kur emeklileri, refah payı hariç doğrudan enflasyon oranında zam alacaklar. Memur emeklilerinin maaşları ise enflasyon farkı ve yüzde 6 toplu sözleşme zammıyla artırılacak. Ayrıca refah payı, emekli maaşlarının tamamını yükseltecek bir etkisi olacak. Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları ve ekonomistlerin beklentileri doğrultusunda, 6 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 20-23 aralığında olması bekleniyor. Ancak refah payı da göz önünde bulundurulduğunda, yılın ilk 6 ayında kamu işçilerine verilen yüzde 45'lik zam oranı da masada değerlendirilecek.

Geçtiğimiz aylarda en düşük emekli maaşları 7.500 Türk Lirası'na yükseltilmiş ve bu durum, daha yüksek maaş alan emeklilerle arasındaki makasın kapanmasına neden olmuştu. Bu farkı gidermek amacıyla, Temmuz zammı için kademeli bir artış formülü uygulanacak. Temmuz döneminde, 6 aylık enflasyon oranına ek olarak refah payı da dikkate alınarak yeni maaşlar belirlenecek. Bu kapsamda, daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam oranları verilecek ve yüksek maaş alanlar ise kayıplar yaşamayacaklar.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİNDE ARTIŞ İKRAMİYE

Ayrıca emekli bayram ikramiyesi konusu da gündemde yer alıyor. Ramazan Bayramı öncesinde emekli bayram ikramiyesi tutarı 1.100 Türk Lirası'ndan yüzde 82 artışla 2.000 Türk Lirası'na yükseltildi. Mart ayında emeklilik başvurusu yapan ve maaşları bağlanan emeklilere bu tutar ödendi. Henüz maaş bağlanma işlemleri tamamlanmayan kişilere ise ödemelerin tamamlandıktan sonra yapılması planlanıyor. Bayram ikramiyesinin 2.500-3.000 Türk Lirası aralığına yükseltilmesi bekleniyor. Bu durumda, bayram ikramiyesinde yüzde 50'lik bir zam gerçekleştirilmiş olacak ve 2023 yılı içindeki zam oranı yaklaşık olarak yüzde 173 olacak.

Son olarak, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) başvurularıyla ilgili gelişmeler de yaşanıyor. Başvuruların sayısı 1.8 milyon kişiye ulaşmış durumda ve 1 milyondan fazla başvuru sonuçlandırılmış durumda. Birçok EYT'li, maaşlarını toplu olarak almaya başladı. Mart ayında başvuru yapan EYT'liler, Nisan maaş farkıyla birlikte Nisan, Mayıs ve Haziran aylarındaki maaşlarını alabilecekler. Ancak Nisan'da başvuru yapanlar, Ramazan Bayramı ikramiyesini kaçıracaklar. Ayrıca, emeklilik işlemleri 90 gün içinde tamamlanamayanlara avans ödemesi gibi yaklaşık 25 bin Türk Lirası'na kadar ödeme yapılması planlanıyor.

Temmuz 2023'te gerçekleştirilecek olan zam oranlarıyla birlikte, SGK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin maaşlarında artışlar bekleniyor. Örneğin, memur emeklileri için tahmini maaşlar Ocak 2023'te 7.901 Türk Lirası iken, 6 aylık zam ve yüzde 45 ek zamla birlikte 9.436 Türk Lirası'na yükselmesi bekleniyor. SSK (2000 öncesi) emeklileri için tahmini maaşlar ise Ocak 2023'te 6.093 Türk Lirası iken, 6 aylık zam ve yüzde 45 ek zamla birlikte 8.835 Türk Lirası'na yükselecek. Diğer kategorilerdeki emeklilerin de benzer şekilde artışlar göreceği öngörülüyor.