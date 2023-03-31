Emekliye aylık 850 TL – 1250 TL arası devlet yardımı! ASHB bu sabah duyurdu

Emeklilere seçim öncesi müjdeler bitmiyor. Adeta zam bombardımanına tutulan emeklilere bir müjdeli haberde aile Bakanlığından geldi. Aldıkları emekli maaşı ile geçinmekte zorlanan ve hane içindeki kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az olan emekliler aile Bakanlığından sosyal yardım alma imkanına sahip olacak. Emekliye sosyal yardım fırsatı sunan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru şartlarını duyurdu. Bakanlık bu sabah son dakika açıklaması yaparak nisan ayı ödeme tarihlerini de açıkladı.

Seçim öncesi emeklileri ihya eden devlet yeni bir yardım müjdesini daha verdi. Emekliler gelir kriterini taşımaları durumunda başvuru yaparak devlet yardımı alabilecek. Aile Bakanlığı tarafından sağlanan sosyal yardım imkânları artık emekliyi de kapsıyor. Üstelik tek şartla verilecek olan bu yardım aylık 1250 TL'ye kadar ulaşıyor. ASHB'den emekliyi ilgilendiren son dakika duyurusu bu sabah geldi. Milyonlarca emekliye müjde veren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başvuru yapan ve olumlu sonuç alan emeklilere 850 ile 1250 TL arasında devlet yardımı ödemesi yapılacağını bildirdi. Aile Bakanlığı aile yardımı ile ilgili detayları da aktardı. İşte emekliye son dakika yardım detayları…

BU YARDIM EMEKLİLERİ DE KAPSIYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Maliye Bakanlığı ile yaptığı işbirliği sonucunda geçtiğimiz yıl Temmuz ayında aile yardımı vermeye başlamıştı. Aile yardımı ilk etapta dar gelirli ve ihtiyaç sahibi Haneler için başlamıştı ancak Ekim ayında alınan karar doğrultusunda emekliler ve asgari ücretle çalışanlar da yardım kapsamına alındı. Yani hane içinde kişi başına düşen gelir Asgari ücretin üçte birinden az ise emekli olmak fark etmeden başvuru yaparak aile yardımı almak mümkün hale geldi. Bu durumda da milyonlarca emekli için yeni bir gelir kapısı ortaya çıkmış oldu.

EMEKLİLER AİLE YARDIMI BAŞVURUSUNU NASIL YAPACAK?

Aile yardımı ödemesi için başvuru işlemleri e-Devlet'ten yapılabiliyor. Evden bile çıkmadan sosyal yardım başvurusu yapmak isteyenler PTT'den aldıkları şifreleri ve T.C kimlik numaraları ile birlikte e-devlet girişi yaptıktan sonra başvuru formunu doldurarak aile yardımı ödemesine başvuru yapabiliyor. Aile yardımına bizzat başvuru yapmak isteyen emeklilerin yeni kimlik kartları ile birlikte Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma vakıflarına gitmeleri gerekiyor. Başvuru süreci 10 gün sürüyor ve olumlu sonuç almanız durumunda ödemeler PTT üzerinden yapılıyor.

Aile yardımı miktarı da yine gelir durumuna göre hesaplanıyor. Hane içindeki kişi başına düşen gelire göre verilen en düşük yardım ₺850 olurken en yüksek yardım miktarı ise 1250 TL olarak hesaplara yatıyor.