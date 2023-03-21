Emeklinin nutku tutulacak! Cumhurbaşkanı onayladı bayram ikramiyesi 8500 TL oluyor

Milyonlarca emekli Ramazan Bayramı'nda alacağı emekli Bayram ikramiyesini heyecanla bekliyor. Bayram ikramiyeleri geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenmiş zam yapılmamıştı. Ancak bu yıl iğneden ipliğe her şeye zam gelmesi nedeniyle Bayram ikramiyelerinde de rekor bir artış bekleniyor. Üstelik bugün kulislere öyle bir bomba iddia düştü ki emeklinin Nutku tutulacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki bayram ikramiyesi belli oldu. Emekliler haberi duyunca sevinçten Zil takıp oynayacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı bayram için geri sayım devam ederken milyonlarca kişinin en önemli gündemlerinden biri haline dönüştü. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak bayram ikramiyesi alan emekliler bu yıl zamlı ikramiye almayı bekliyor. Bir süredir gündemi meşgul eden bayram ikramiyesi için birçok iddia bulunuyor ancak en bomba iddia bugün kulislerden geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bayram ikramiyesi konusunda aklındaki rakam ortaya çıktı. Peki, bayram ikramiyesi asgari ücrete mi sabitleniyor? Emekli bayram ikramiyesi 8500 TL mi oluyor? İşte 2023 emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili merak edilenler…

EMEKLİNİN GÖZÜ BAYRAM İKRAMİYESİNDE

Devlet, 2017 yılından bu yana dini bayramlar öncesinde emekli vatandaşlar ile birlikte dul ve yetim aylığı alanlara bayram ikramiyesi ödemesi yapıyor. Emekli Bayram ikramiyeleri dini bayramlardan bir hafta kadar önce T.C kimlik no son hanesine göre milyonlarca emeklinin hesaplarına aktarılıyor. Artık Ramazan Bayramı için geri sayım başlarken 2023 Bayram ikramiyeleri merak konusu oldu. Geçtiğimiz yılda yapılmayan ve 1100 TL olarak ödenen emekli Bayram ikramiyesine Bu yıl zam beklentisi var. Hem enflasyon rakamlarının artması hem de alım gücünün düşmesi nedeniyle emekliler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan zam bekliyor.

BOMBA İDDİA BAŞKENT KULİSLERİNİ ÇALKALADI

2023 emekli Bayram ikramiyeleri ile ilgili çok fazla İddia var. Bazı uzmanlar bayram ikramiyesinin ramazan bayramı öncesi 2.500 TL ve Kurban Bayramı öncesi 2500 TL olmak üzere toplamda 5.000 TL olarak ödenmeyeceğini söylüyor. Türkiye Emekliler Derneği'nin bayram ikramiyesi talebi ise en düşük emekli maaşına endekslenmesi yönünde. Yani emekliye Ramazan Bayramı öncesi 5500 TL ve Kurban Bayramı öncesi 5500 TL olmak üzere toplamda 11.000 TL bayram ikramiyesi verilmesi talep ediliyor.

Ancak bugün Başkent kulislerinden dolayı gelen bomba bir iddia emekli oldukça heyecanlandıracak gibi duruyor. Çünkü kulis bilgilerine göre emekli bayram ikramiyesi için üzerinde durulan rakam belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki rakamın asgari ücret tutarında olduğu öne sürülüyor. Yani bayram ikramiyesi olarak 8.500 TL ödenmesi gündemde. Şu anda bu bilgi sadece kulis bilgisi olarak yer alıyor.

2023 EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Ramazan Bayramı için artık geri sayım başlarken emekliler de bayram ikramiyeleri ne zaman ödenecek sorusuna yanıt arıyor. Geçmiş dönemlere bakıldığında bayram ikramiyesi ödemelerinin Bayramdan bir hafta önce T.C kimlik no son hanesine göre emeklinin hesabına yatırıldığı görülüyor. 2023 yılı Bayram ikramiyelerinin de en geç 15 Nisan tarihinde emeklinin hesabına geçeceği tahmin ediliyor. Emekli Bayram ikramiyesine zam gelip gelmeyeceği ise önümüzdeki haftalarda belli olacak.