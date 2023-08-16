Emeklinin Ekim ara zammı belli oldu! En düşük emekli maaşı 10 bin TL, diğerlerine 4 bin TL seyyanen zam...

Temmuz ayında beklediğinin çok altında zam alan hatta büyük çoğunluğu hiç zam alamayan emekliler Ekim ayında ara zam yapılacağı haberiyle heyecanlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ekim'de Meclis açılır açılmaz emeklilere seyyanen ek zam yapılması gündemde. Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan'ın açıklaması sonrası emekliler şimdi de Ekim'de maaşlarına ne kadar zam yapılacağını merak etmeye başladı. İşte kulislerde konuşulan son rakamlar...

Ekim'de Meclis açılır açılmaz

Memurlara yapılan seyyanen zam sonrası emeklilerin zam oranı ise refah payıyla birlikte yüzde 25'te kalmıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın esnaf ziyareti sırasında Ekim'de Meclis açılır açılmaz Emekli maaşlarına iyileştirme yapılacağı açıklaması milyonlarca emekliyi heyecanlandırdı.

Bakan Işıkhan'ın sözleri heyecanlandırdı

Geçtiğimiz günlerde Çorum'da esnaf ziyareti sırasında kendisine geçim sıkıntılarını dile getiren emeklilere Bakan Işıkhan, "Çok rahat olun lütfen. Cumhurbaşkanımız talimat verdi bize. Çalışıyoruz. Söz verdik. Meclis açılır açılmaz, inşallah” şeklinde yanıt vermişti.

En düşük emekli maaşı 10 bin TL

Işıkhan'ın bu sözlerinin ardından gözler ekim ayında açılacak TBMM'ye çevrildi. Show Haber'de yer alan habere göre milyonları bir diğer talebi de 7 bin TL olan en düşük emekli maaşının 10 bin liraya çıkarılmasıydı. Bakan Işıkhan'ın açıklamasıyla birlikte yeni düzenleme için emekli ekim ayını beklemeye başladı.

Memurlara yapılan zammın yarısı

Ekim ayında yapılacak olası düzenlemenin memur maaşlarına olduğu gibi seyyanen 8 bin lira zam olması beklenmiyor. Kulislerde konuşulan, bunun yarısı yani 4 bin lira. Emeklilerin seyyanen zamlı en düşüğü 10 bin TL olan zamlı maaşlarını Kasım ayında almaları bekleniyor. Bir nebze de olsa rahatlatacak olan zam sonrası emekliler Ocak ayını beklemeye başlayacak.

Ekim'de zam yapılması durumunda emekliler 3 ayda iki kez zam almış olacaklar...