Emeklilikte yaş indirimi geldi! 4A 4B 4C EPT'lilere erken emeklilik müjdesi

EYT'den yararlanamayanlara müjdeli haber geldi. Primden dolayı emeklilik hayalleri suya düşenler için yeni yaş indirimi ve prim düzenlemesi geliyor. Bakan Vedan Bilgi yeni emeklilik reformunu açıkladı.

YENİ EMEKLİLİK REFORUMUYLA ERKEN EMEKLİLİK

Yeni emeklilik reformu dair açıklamalar yapan Bakan Vedat Bilgin, Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi olanlara yaş indirimi yapılacak ve çalışan 1800 prim günü ile 41 - 42 - 43 - 44 yaşında emeklilik olmuş olacak. Bu düzenleme 4A, 4B, 4C’li olan herkes kapsama giriyor.

Kısmi emekliliğe göre yaş şartı kadınlar ve erkeklerde düşürülecek. Yani 55 ve 50 yaşında yeni reforma göre emekli olabilecekler. Erken emeklilik için 2 nokta var. Bunlardan biri sigorta yapılmadan çalışmışlarsa bunu tespit etmeleri ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları.