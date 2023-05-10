GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emeklilikte yaş indirimi geldi! 4A 4B 4C EPT'lilere erken emeklilik müjdesi

EYT'de prim mağduru olanlara güzel haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat buildin buyurdu. Seçim öncesi yeni emeklilik düzenlemesi geliyor yaş indirimi uygulanacak. 4A 4B 4C EPT'lilere güzel haber…

Emeklilikte yaş indirimi geldi! 4A 4B 4C EPT'lilere erken emeklilik müjdesi

EYT'den yararlanamayanlara müjdeli haber geldi. Primden dolayı emeklilik hayalleri suya düşenler için yeni yaş indirimi ve prim düzenlemesi geliyor. Bakan Vedan Bilgi yeni emeklilik reformunu açıkladı.

YENİ EMEKLİLİK REFORUMUYLA ERKEN EMEKLİLİK

Yeni emeklilik reformu dair açıklamalar yapan Bakan Vedat Bilgin, Eylül 1999 ve sonrasında sigorta girişi olanlara yaş indirimi yapılacak ve çalışan 1800 prim günü ile 41 - 42 - 43 - 44 yaşında emeklilik olmuş olacak. Bu düzenleme 4A, 4B, 4C’li olan herkes kapsama giriyor.

Kısmi emekliliğe göre yaş şartı kadınlar ve erkeklerde düşürülecek. Yani 55 ve 50 yaşında yeni reforma göre emekli olabilecekler. Erken emeklilik için 2 nokta var. Bunlardan biri sigorta yapılmadan çalışmışlarsa bunu tespit etmeleri ve 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmaları.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu
Zam geldi! Yeni evde bakım maaşı 5.855 TL oldu Zam geldi! Yeni evde bakım maaşı 5.855 TL oldu
Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu
MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor
Altın kahini yeni tahminini açıkladı! Gram altın seçim sonrası o rakama gelecek Altın kahini yeni tahminini açıkladı! Gram altın seçim sonrası o rakama gelecek
Emekli ve memurun zamlı maaşları açıklandı! İşte zamlı maaş tablosu Emekli ve memurun zamlı maaşları açıklandı! İşte zamlı maaş tablosu
SON HABERLER
Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat: 15 Haziran’a kadar süreniz var Evine doğalgaz faturası gelenler dikkat: 15 Haziran’a kadar süreniz var
İş Bankası ŞOV yaptı! Promosyonda yeni rakamı gören emekli imzayı basıyor İş Bankası ŞOV yaptı! Promosyonda yeni rakamı gören emekli imzayı basıyor
Emeklilikte yaş indirimi geldi! 4A 4B 4C EPT'lilere erken emeklilik müjdesi Emeklilikte yaş indirimi geldi! 4A 4B 4C EPT'lilere erken emeklilik müjdesi
MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor MEB’den kritik karar! Tüm öğrenci, öğretmen ve velileri ilgilendiriyor
Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu Asgari ücret, memur ve emekliye müjde! Maaşlara ara zam az önce duyuruldu
Zam geldi! Yeni evde bakım maaşı 5.855 TL oldu Zam geldi! Yeni evde bakım maaşı 5.855 TL oldu
Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu Asgari ücret 12.500 TL! Seçime 4 gün kala duyuruldu
EYT'liler hesaplarını kontrol etsin! 2000 TL ikramiye ödemesi yapıldı EYT'liler hesaplarını kontrol etsin! 2000 TL ikramiye ödemesi yapıldı