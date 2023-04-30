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Emeklilere ek ödeme PTT’de! 50.000 TL anında yatıyor

Emekli vatandaşlar için PTT özel bir ödeme çıkardı. Başvuran emeklilere 50 bin TL ödeme anında yatıyor. İşte emeklilere ek ödemenin ayrıntıları...

Emeklilere ek ödeme PTT’de! 50.000 TL anında yatıyor

Emekli vatandaşlara 2023 senesi uğurlu geldi. Hem Türkiye Büyük Millet Meclisi’nden onaylanarak Resmi Gazete’de yayımlanan ve yasalaşan EYT geldi hem de ikinci bir emeklilik reformu çalışmaları yapılıyor. Yeni emekli olacak çalışanlar için de ayrıca uğurlu olan 2023 senesinde bayram ikramiyeleri ile minimum emekli maaşına da zam geldi. Bayram ikramiyesi 2 bin TL ödenirken, minimum emekli aylığı da 7 bin 500 TL oldu.  


Bunların yanı sıra bankalardan yüksek miktarlarda emekliye özel promosyonlarda veriliyor. Milyonlarca emekli için bolluk bereket içinde geçen 2023 senesinde PTT’de emeklilerin yanında. Aktif Bank aracılığı ile emeklilere ek nakit çekme fırsatı doğuyor. Aktif Bank emekli ihtiyaç kredisinde hiçbir kefil ve şart yok. PTT’den direkt emekli kredi fırsatı tek SMS’le değerlendirilebiliyor. Peki, PTT emekli kredi başvurusu nasıl yapılır? PTT emekli kredi başvurusu SMS nasıl yapılır? PTT’den emekli kredisi ne kadar çekilir? İşte emekliye özel PTT kredinin tüm detayları haberimizde... 


PTT EMEKLİ KREDİSİ BAŞVURUSU 


PTT’den kredi çekecek olan emekliler için başvuru yapmak çok kolay. İsterlerse PTT şubesine giderek başvurularını yüz yüze yapabilmelerinin yanı sıra tek SMS ile de halledebilmektedirler. SMS için yapılması gereken tek şey PTT boşluk ve ardından T.C. kimlik numarasını yazmak. Hazırlanan kısa mesajın 3050’ye gönderilmesinden sonra PTT Emekli Kredisi anında hesaba yatmaktadır.  


PTT EMEKLİ KREDİSİ LİMİTİ VE GERİ ÖDEME 


PTT Emekli Kredisi kampanyasından yararlanmak isteyen emeklilere özel olarak tam 50 bin TL’ye kadar kredi verilmektedir. 2,69 faiz oranı ile çekilen 10 bin TL emekli kredisinin aylık ödemesi yalnızca 483,15 TL’dir. PTT emekli kredisinde kredi tahsis ücreti sadece 55 TL olup emeklilere ödemeler kolaylıkla hazırlanır. 36 taksitli olarak 50.000 TL kredi çekmek isteyen emekliler ise aylık ödemeyi yalnızca 2.415,73 TL olarak yapmaktadır. 

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