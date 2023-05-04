Emekliler için önemli karar! 5 banka kesenin ağzını açtı: 50.000 TL destek ödemesi

Bankalardan emekliye yönelik kampanyalar devam ediyor. Hem promosyon fırsatları hem de düşük faizli emekli kredisi kampanyaları hız kesmeden sürerken yeni bir kampanya duyurusu daha geldi. 5 banka emekli için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Cumhurbaşkanı onaylı düşük faizle emekli kredisi verilecek. Başvuru şartları ve detaylar da belli oldu. maaşını taşıyan aynı zamanda düşük faizli ihtiyaç kredisi kullanmak isteyen emekliler hem promosyon imkanını değerlendirecek hem de nakit ihtiyacını karşılayacak. Emekliye promosyon veren bankalar ve emekliye düşük faizli kredi veren bankalar tek tek netleşti. İşte emekli kampanyasının detayları…

Nakde sıkışan ve ne yapacağını bilmeyen kişiler bu haber tam size göre, ihtiyaç kredisi ile ilgili özel olarak hazırlamış olduğumuz haberimizin içeriğinde 5 büyük banka tarafından sunulan kredi fırsatları yer alıyor. Bankalar tarafından sunulan ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili detaylar haberimizin devamında sizlerle...

BANKALARDAN GELİR BELGESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ HABERİ PEŞ PEŞE GELDİ

Banka tarafından açıklanan kampanya paketleri peş peşe gelemeye devam ederken en çok dikkatleri çeken ise gelir belgesiz ve kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları oldu. Kampanya dahilinde bazı bankalar sıfır faiz uygularken, bazı bankalar ise nakit avans fırsatı sunarak müşteri memnuniyeti sağlamaya devam ediyor.

Nakde sıkışan ve ne yapacağını bilmeyen kişiler özel olarak hazırlamış olduğunuz haberimizin içeriğinde 5 büyük banka tarafından sunulan gelir belgesiz ve kefilsiz ihtiyaç kredisi kampanyaları yer alıyor. 85 bin TL’ye kadar faizsiz ihtiyaç kredisi veren Banka listesi şu şekilde;

QNB Finansbank,

Yapı Kredi Bankası,

Kuveyt Türk,

Garanti BBVA,

Akbank,

85 bin TL ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında faizsiz ödeme imkanı yer alıyor.

BANKALAR TARAFINDAN VERİLEN İHTİYAÇ KREDİLERİN VADE SAYISI NEDİR?

Faizsiz ihtiyaç kredisi veren bankaların listesi şu şekilde yer alıyor;

Kuveyt Türk, Yapı Kredi Bankası, QNB Finansbank, Akbank, Garanti Bankası. 5 büyük banka tarafından faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyası başlamıştır.

Faizsiz ihtiyaç kredisi kampanyasından yararlanabilmek için ilk aranan şart yeni müşteri olmak olurken, Kuveyt Türk tarafından sunulan kampanya dahilinde yeni müşteri olanlar değil, “İhtiyaç Kart” sahibi kişiler yararlanabilecek.

İş Bankası faizsiz ihtiyaç kredisi için 5 ay süre belirlerken, Garanti BBVA ise faizsiz ihtiyaç kredisine 12 ay fırsatı sunuyor. Garanti BBVA ayrıca Faizsiz ihtiyaç kredisi ve Faizsiz taksitli nakit avans fırsatı sunuyor.

Bankalar tarafından belirlenen diğer detaylar ve ödeme tablosu ile ilgili bilgileri tercih etmiş olduğunuz bankaların internet sitesi üzerinden ya da banka şubeleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz.