Emekli ve memura yüzde 85 zam! Az önce netleşti, maaşlar sil baştan değişti

Emekli ve memur maaş zammı son dakika gelişmeleri Milyonlarca kişi tarafından Bugün de araştırılan konular arasında yer alıyor. Herkes Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından yapılacak açıklamalara kilitlenmiş durumda nokta yaklaşan Temmuz ayı öncesinde zam oranları da yavaş yavaş netleşmeye başladı. Özellikle en düşük emekli maaşına en düşük memur maaşına ve kamu işçisine yapılan zamlar sonrasında emekli ve memura yapılacak zamlar daha çok konuşulmaya başlandı. Emekli ve memura gelecek zamla ilgili yeni tahminlerde var. Maaşlara %85 zam bekleniyor. Detaylar haberimizde…

Her yıl Ocak ve Temmuz aylarında yapılan memur ve emekli maaşları hakkında araştırmalarda devam ediyor. Geçtiğimiz süreçte en düşük emekli maaşı 7.500 TL'ye yükseltilirken memurlar da yeni zamlar hakkında Ankara'dan gelecek haberleri bekler oldu. 4 aylık enflasyon farkı %13,08 olarak açıklanırken memurlar da Temmuz ayından önce zam talebinde bulundu. Memurlara ek zam yapılacak mı? sorusunun yanıtı aranırken HAK-İŞ Genel Kurulu’nda konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milyonlarca vatandaşın beklediği haberi duyurdu. İşte memur maaşları hakkında merak edilen tüm detaylar…

MEMUR MAAŞINA ZAM YAPILDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan en düşük memur maaşı ile ilgili önemli Bir açıklamada bulundu. Yasa kapsamında maaş artışlarının Temmuz ve Ocak aylarında yapıldığını işaret eden Başkan Erdoğan, refah payı artışının da kendileri tarafından getirildiğini belirtti. En düşük memur maaşını en düşük kamu işçisinden aşağı kalmayacak şekilde düzenleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Kamu işçilerinde olduğu gibi en düşük maaşı yine 15 bin liraya çıkartarak üzerine de enflasyon ve refah payı olarak benzer bir artış yapacağız. Böylece en düşük memur maaşı da 22 bin lirayı bulacak. En düşük emekli maaşının üzerinde ücret alan emeklilerin durumunu iyileştirecek çalışma yapıyoruz. Yeni Meclisin açılmasıyla vatandaşlarımızı sevindireceğiz. Bu çalışmanın tamamlanması için gereken talimatları verdim." açıklamalarında bulundu.

YÜZDE 85 ZAM MÜJDESİ

11.848 TL olan en düşük memur maaşı %85 zam oranı ile 22.000 TL'ye kadar yükselecek. Memur zammı ile SSK ve Bağ-Kur emekli zammı için %45'ten az olmamak kaydıyla yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Maaşlarda Adaleti ve çalışma barışını korumakta kararlı olduklarını belirten Başkan Erdoğan, yeni yasama yılında yapılacak bir diğer çalışmanın ise 3600 ek gösterge olduğunu işaret etti. 1 dereceye inen ve şartları sağlayan tüm Memurlara 3600 ek gösterge hakkının verileceğini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Memurlarımız gönüllerini ferah tutsun bize güvenmeye hükümetlerine inanmaya devam etsinler. Biz hiçbir çalışanımızın hakkını yemeyiz." dedi.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

2023 yılı Ocak ayı ve 4 aylık enflasyon yüzdesinin eklenmesi ile en düşük emekli maaşına ne kadar olacağı merak ediliyor. 4 aylık enflasyon farkı için %15,21 açıklaması yapılırken %45 tahmini ile birlikte en düşük emekli maaşı için belirtilen rakamlar şu şekildedir:

SGK (2000 öncesi) – 6.093 TL – 7.016 TL – 10.009 TL

SGK (2000 sonrası) 3.778 TL – 4.352 TL – 5.478 TL

Bağ-Kur (Esnaf) – 5.456 TL – 6.285 TL – 7.911 TL

Bağ-Kur (Tarım) – 4.336 TL – 4.995 TL – 6.287 TL

Temmuz ayında 7.500 TL'nin aşağısında kalan maaşların en düşük emekli aylığına tamamlanacağı belirtildi.