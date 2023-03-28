GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!

Emekli maaşına yapılacak olan ek ödemeye dair onay netleşti. İşte eski yeni fark etmeden tüm emeklilerin başvurabileceği ek ödemeye dair tüm detaylar...

Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!

Emekli aylığı olan bütün vatandaşlar için onaylanarak geçerlilik kazanan ödemeyle alakalı açıklama geldi. Emeklilerin maaşına gelecek ek ödem yine maaş hesabı üzerinden yatırılacak. Yapılacak başvuru ile beraber emekliler kredi ödemelerinden yararlanabilecek. Özellikle kamu bankalarının sağlayacağı bu ek ödemeye dair detaylar bankaların internet adresleri üzerinden paylaşıldı.  


3 kamu bankası olan Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası ve Halkbank’ın emekli olmuş vatandaşlara sağladığı kredi kampanyası ekseninde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar gereksinimlerini bu ek ödeme sayesinde karşılayacak. Peki, emeklilere verilecek ek ödeme şartları neler? İşte emeklilere ek ödeme detayları... 


Kamu bankalarından emeklilere ek ödeme şartları neler?

3 kamu bankasından emeklilere ek ödeme yapılacak. Ek ödemeye dair gelen açıklamada başvurularla aynı gün ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden kullanılacak olan ek ödeme için maaş müşterisi olunması gerekmektedir. Maaş müşterilerine yapılan ek ödemeler için yine maaş hesapları nakdin aktarılmasında kullanılmaktadır.  


Kamu bankaları kredi başvurusu ve faiz oranları 


Kamu bankalarının özellikle düşük faiz oranları sayesinde ve emeklilere sürekli olarak sundukları yeni, cazip kampanyalarıyla nedeniyle avantajlı yönleri vardır. Emekli vatandaşlar kamu bankalarına maaşlarını taşıyarak düşük faizli kredilerden istedikleri gibi yararlanabilmektedir. Tüm emekli vatandaşlara kredi sağlayacak olan kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Nisan ayına kadar hemen kredi kullanma kampanyasını sürdürecektir.  


Kamu bankaları ihtiyaç kredisi başvurusu 


Kamu bankalarına ihtiyaç kredisi başvurusu yapan emekliler hemen yatacak olan nakit için en yakın şu beye gitmeyi tercih edebilir. Buna ek olarak telefonlarında mobil uygulamadan yararlananlar ise hızlı bir şekilde işlemlerini ilgili bankanın mobil uygulamasından ya da internet bankacılığından yapabilir. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor Liste yayınlandı: Adı Soyadı olana 4336 TL devlet desteği yatıyor
Kimse bunu beklemiyordu! O yardım parası 8500 TL seviyesine çekildi, başvuru yapanlar yaşadı Kimse bunu beklemiyordu! O yardım parası 8500 TL seviyesine çekildi, başvuru yapanlar yaşadı
Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği Meclisten onay çıktı! Asgari ücretli ve emekliye 7500 TL – 15.000 TL devlet desteği
Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı Cumhurbaşkanı onayladı! Görülmemiş duyulmamış borç kapatma kredisi kampanyası başladı
Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi
Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran sıcak gelişme! Asgari ücrete seçim zammı için düğmeye basıldı Milyonlarca asgari ücretliyi heyecanlandıran sıcak gelişme! Asgari ücrete seçim zammı için düğmeye basıldı
SON HABERLER
Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor Cumhurbaşkanı onaylı faizsiz kredi müjdesi: 3 banka kolları sıvadı, uzun vade sayısı ile veriliyor
Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler Tuvalet kağıdında depolanacak indirim! Kaçırılmayacak indirimde son günler
Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak Emekliler, EYT'liler Bakandan size DEV müjde! 11.500 TL devlet destekli ödeme o tarihte yatacak
Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti! Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!
Mahmut Övür: İttifaklar ve liste savaşları Mahmut Övür: İttifaklar ve liste savaşları
Hande Fırat: Vananın ağzı açıldı Hande Fırat: Vananın ağzı açıldı
Salih Tuna: ‘Affet bizi Muharrem’ Salih Tuna: ‘Affet bizi Muharrem’
Mehmet Barlas: Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız? Mehmet Barlas: Defne Hastanesi açıldığında hiç utanmayacak mısınız?