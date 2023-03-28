Emekli maaşına ek ödeme için onay netleşti!

Emekli aylığı olan bütün vatandaşlar için onaylanarak geçerlilik kazanan ödemeyle alakalı açıklama geldi. Emeklilerin maaşına gelecek ek ödem yine maaş hesabı üzerinden yatırılacak. Yapılacak başvuru ile beraber emekliler kredi ödemelerinden yararlanabilecek. Özellikle kamu bankalarının sağlayacağı bu ek ödemeye dair detaylar bankaların internet adresleri üzerinden paylaşıldı.



3 kamu bankası olan Vakıfbank, Ziraat Katılım Bankası ve Halkbank’ın emekli olmuş vatandaşlara sağladığı kredi kampanyası ekseninde nakit ihtiyacı olan tüm vatandaşlar gereksinimlerini bu ek ödeme sayesinde karşılayacak. Peki, emeklilere verilecek ek ödeme şartları neler? İşte emeklilere ek ödeme detayları...



Kamu bankalarından emeklilere ek ödeme şartları neler?

3 kamu bankasından emeklilere ek ödeme yapılacak. Ek ödemeye dair gelen açıklamada başvurularla aynı gün ödemelerin gerçekleştirildiği belirtildi. Vakıfbank, Halkbank ve Ziraat Katılım Bankası üzerinden kullanılacak olan ek ödeme için maaş müşterisi olunması gerekmektedir. Maaş müşterilerine yapılan ek ödemeler için yine maaş hesapları nakdin aktarılmasında kullanılmaktadır.



Kamu bankaları kredi başvurusu ve faiz oranları



Kamu bankalarının özellikle düşük faiz oranları sayesinde ve emeklilere sürekli olarak sundukları yeni, cazip kampanyalarıyla nedeniyle avantajlı yönleri vardır. Emekli vatandaşlar kamu bankalarına maaşlarını taşıyarak düşük faizli kredilerden istedikleri gibi yararlanabilmektedir. Tüm emekli vatandaşlara kredi sağlayacak olan kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Nisan ayına kadar hemen kredi kullanma kampanyasını sürdürecektir.



Kamu bankaları ihtiyaç kredisi başvurusu



Kamu bankalarına ihtiyaç kredisi başvurusu yapan emekliler hemen yatacak olan nakit için en yakın şu beye gitmeyi tercih edebilir. Buna ek olarak telefonlarında mobil uygulamadan yararlananlar ise hızlı bir şekilde işlemlerini ilgili bankanın mobil uygulamasından ya da internet bankacılığından yapabilir.