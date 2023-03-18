Emekli bayram ikramiyesi zammında son söz söylendi! Cumhurbaşkanı az önce duyurdu

SSK BAĞ-KUR memur emeklisi Milyonlarca kişi 2023 emekli bayram ikramiyesi zammı için gelecek açıklamayı bekliyordu. Emeklinin alacağı ikramiyenin ne kadar olacağı uzun süreden beri tartışma konusuydu. Nihayet Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bayram ikramiyesi tartışmalarına son noktayı koydu. 2023 Zamlı emekli bayram ikramiyesi miktarı Az önce açıklandı. Peki, Emekliye ne kadar bayram ikramiyesi verilecek? Asgari ücretli bayram ikramiyesi alacak mı? EYT'liye bayram ikramiyesi var mı?

13,5 milyon emekli vatandaş, hem ara zam hem de bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Genel seçimler öncesinde milyonlarca emekli vatandaşın gözü kulağı ağı devletin yapacağı Bir açıklamada. Uzun süreden beri beklenen bayram ikramiyesi ile ilgili Ankara kulislerinde çok fazla İddia dolaşıyor. Peki, 2023 emekli bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Zamlı emekli bayram ikramiyesi kaç TL olacak? Emekli bayram ikramiyesi zammı son dakika gelişmesi Az önce duyuruldu. Emekliye en az verilecek bayram ikramiyesi tutarı sızdı.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ ZAMMI SON DAKİKA GELİŞMESİ

Yaklaşık 13,5 milyon emekli yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde bayram ikramiyesi zammı bekliyor. Milyonların gözü kulağı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yapacağı açıklamada. Geçtiğimiz yıl 1100 TL olarak ödenen bayram ikramiyesinin bu yıl artması bekleniyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ile birlikte bu yıl EYT’liler de bayram ikramiyesi alma şansına sahip olacak.

Emekli bayram ikramiyesi zammı ile ilgili olarak Başkent kulislerinde önemli bilgilerde dolaşmaya başladı. Bayram ikramiyesinin en az 2.500 TL olacağı konuşuluyor. Bayram ikramiyesi zammı ile ilgili olarak bu hafta yapılacak olan kabine toplantısı kritik olacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kabine toplantısı sonrasında yaptığı açıklamada Bayram ikramiyesini de duyurması bekleniyor. Çünkü Ramazan Bayramı için artık Geri sayım başladı Ayrıca Genel seçimlerde yaklaşıyor. Bu sebeple yeni Bayram ikramiyesinin Bu yıl erken açıklanması bekleniyor.

2023 RAMAZAN BAYRAMI İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK?

Emeklilerin Merak ettiği diğer bir konu ise 2023 Ramazan Bayramı ikramiyesi ne zaman hesaplara yatacak sorusunun yanıtı oldu. Milyonlarca emeklinin faydalanacağı Bayram ikramiyesinin Ramazan Bayramından Bir hafta önce yani 10 Nisan ile 15 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçeceği tahmin ediliyor. SSK BAĞ-KUR memur emeklisi olan herkes Ramazan Bayramı ikramiyesi alma şansını elde edecek. Ayrıca dul ve yetim aylığı alanlara da bayram ikramiyesi ödenecek.

ASGARİ ÜCRETLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ VAR MI?

Emekli bayram ikramiyesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararı ile 2018 yılından bu yana ödeniyor. 1000 TL olarak ödenmeye başlayan bayram ikramiyesi 2020 yılında 1.100'ye yükselmişti. Bu yıl da zam yapılması beklenen Bayram ikramiyelerinin asgari ücretliye ödenip ödenmeyeceği merak ediliyor. Emekli bayram ikramiyesi sadece emeklilere verilen karşılıksız bir ödemedir. Bu sebeple asgari ücretle çalışanlar emekli bayram ikramiyesi alamaz.