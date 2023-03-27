Elinde TL olanlar dikkat! Bu fırsat bir kez gelir diyen uzman isim yatırım tavsiyesi verdi

Gram altın fiyatları ile ilgili araştırmalar sürüyor. Özellikle Kahramanmaraş depremi sonrasında yükselişe geçen gram altın fiyatları Geçtiğimiz günlerde tarihi rekorunu kırarak 1234 TL seviyelerine kadar yükseldi. Son bir iki gün içinde ise 1207 TL seviyelerinde demirleyen gram altının bundan sonraki akıbeti merak konusu oldu. Vatandaşlar ve yatırımcılar gözünü uzmanların açıklamalarına çevirdi. Son dönemlerde her dediği çıkan piyasa uzmanı İslam Memiş gram altın fiyatları ile ilgili çok önemli bir açıklama yaptı. Asıl zirvenin yaz aylarında olacağını söyleyen İslam Memiş, elinde TL olanların bir an önce Yatırım için hazırlık yapması gerektiğini dile getirdi.

ABD Merkez Bankası FED’in faiz kararı Kahramanmaraş depremi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararıyla birlikte gram altın fiyatları dikkat çeken bir Yükseliş eğilimine girdi. Vatandaşlar ve yatırımcılar tarafından gram altın fiyatları merakla takip edilirken piyasa uzmanı İslam Memiş herkesin yüzünü güldürecek açıklamalarda bulundu. Elinde Altın olanlar bu açıklamalarla birlikte adeta bayram edecek. Elinde TL olan ve Altına yatırım yapmak isteyenler bu sözlere kulak verin. Çünkü bu fırsat bir daha gelmeyecek. İşte İslam Memiş’in altın yorumları…

ALTINDA ASIL ZİRVE O TARİHTE GELECEK

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, gram altının son dönemlerdeki yükselişini ve bundan sonraki geleceğini değerlendirdi. Altın fiyatlarının 1230 TL seviyelerine kadar yükseldiğini hatırlatan İslam Memiş, ekranlarda görülen rakamların banka ya da serbest piyasada geçerliliği olmadığını dile getirdi. Vatandaşın kuyumcuya gittiği zaman e banka uygulamasından aldığı zaman 1265 TL'den gram altın aldığını söyleyen İslam Memiş, altında asıl zirve tarihini de açıkladı.

Altın fiyatlarının yükselişi ile ilgili konuşan ünlü Ekonomist İslam Memiş, yaz aylarında altının daha büyük rekorlara imza atacağını hatırlattı. Altının son alım fırsatı diye bir şey olmadığını söyleyen İslam Memiş, her zaman altının güvenilir Limanı olduğunu ve sürekli alım fırsatı vermeye devam edeceğini söyledi.

HAZİRANDA GRAM ALTIN 1.500 TL SEVİYESİNE YÜKSELECEK

Gram altın fiyatlarının Yükseliş tarihine de dikkat çeken ünlü Ekonomist İslam Memiş, "Oralar alım fırsatı. Ondan sonra altın diye bir şey yok. Hazirandan sonra 1450-1550 TL seviyeleri yaz ayları boyunca görülecek" dedi. Altın fiyatlarında seçim sonrasında büyük sıçramalar olacağını belirten İslam Memiş, borcu olanların bir an önce altın yaparak kapatması gerektiğini dile getirdi.