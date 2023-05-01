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Elinde altını olanlara kritik uyarı İslam Memiş’ten geldi: Satmayan köşeyi döner

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş gram altın tahminlerinde yeni bombaları peş peşe patlattı. Elinde altını olanlara seslenen İslam Memiş, “Satmayan köşeyi döner” dedi.

Elinde altını olanlara kritik uyarı İslam Memiş’ten geldi: Satmayan köşeyi döner

Altın piyasasında yaşanan hareketlilik ile birlikte uzman isimlerden uyarılar gelmeye devam ediyor. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş tarafından gelen açıklamalar ile birlikte altın bozdurmayı planlayanları uyardı.

SAKIN ELİNİZDEKİ ALTINI BOZDURMAYIN

Altınların bozdurulması halinde büyük bir zarara uğrayacaklarına dikkat çekti. Günümüze kadar yaptığı isabetli tahminleriyle tanınan İslam Memiş altın yatırımcılarının yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor.

Köşe yazarlığı, televizyon programları, Youtube ve sosyal medya platformları üzerinden altın ve para piyasalarına dair öngörülerini yatırımcılar ile paylaşıyor. Altına yatırım yapan vatandaşları uyaran uzman isim tek tek açıkladı. Altın fiyatlarının 2 bin doları geçmesi ile birlikte kısa vade içerisinde alım yapılmaması gerektiğine dikkat çekti.

ALTINI OLAN BOZDURMASIN

Son günlerde ise altın piyasasındaki yaşanan dalgalanmalar ile birlikte endişeli yatırımcı altınları bozdurmaya karar verdi. Yatırımcıların altın yatırımlarını bozdurmaması hakkında kritik uyarılarda bulundu.

İslam Memiş altını olan vatandaşlara seslenerek, bozdurmak için doğru zamanın olmadığını açıkladı. Gram altındaki makas aralığının açılması ile birlikte alımın 1.340 TL olması fakat gram altında 1.356 olmasına dikkat çekti. Kapalıçarşı fiyatlarının baz alınması gerektiğine dikkat çekti.

ALTIN FİYATLARI O TARİHTE DALGALANACAK

Ons altın fiyatlarına da değinen uzman isim 2000 bin doların altına düşerek 1980 dolar seviyelerinden işlem görmesini beklediğini açıkladı. Dolar kurunda yaşanan düşüş ile birlikte gram altın fiyatında henüz bir değişiklik yaşanmadığına da dikkat çekti. Altın alımına karşı olan uzman isim Ons altın fiyatındaki düşüşün devam edeceğine dikkat çekti.

Yatırım yapmak isteyen vatandaşların önümüzdeki günlerde ne kadar olacağını merak ettiğini vurguladı. FED faiz kararı sonrasında altın fiyatlarının sert dalgalanmalar yaşayacağını açıkladı. Faiz artışlarının durması halinde altın fiyatları yeniden yükselecek.

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