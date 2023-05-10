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E-Devlet'ten başvuru yapana 7200 TL destek ödemesi! 12 ay düzenli ödenecek

Devlet kesenin ağzını açtı. tek bir şartla 12 ay boyunca 7200 TL destek ödemesi ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. e-devlet'ten başvuru ekranı açıldı başvurular başladı kaçırmayın.

E-Devlet'ten başvuru yapana 7200 TL destek ödemesi! 12 ay düzenli ödenecek

Yaşam maliyetleri giderek daha fazla artarken vatandaşların yararlanabilmesi adına devlet çeşitli nakdi destek yardım projeleri hazırlıyor. Çoğu proje Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından vatandaşlar için sağlanıyor. Hemen hemen her kesimden ihtiyaç sahibi için hazırlanan sosyal yardımlar arasında nakdi destekler vatandaşların en çok ihtiyaç duyduğu kategoriyi oluşturuyor.  

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından bir süredir yapılan 7 bin 200 TL sosyal yardım ücreti de başvuru yapan vatandaşlara bir senede ödeniyor. Başvurular ise e-Devlet platformu üzerinden alınıyor. Peki, sosyal yardım şartları nelerdir? Sosyal yardım ödemelerinden kimler yararlanabilir? İşte sosyal yardım ödemelerine dair ayrıntılar haberimizde... 


AİLE BAKANLIĞI NAKDİ DESTEĞİ KİMLERE YAPILIR? 


İhtiyaç sahibi olan vatandaşlar Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ndan öncelikli olarak destek almaktadır. 1 senede 7 bin 200 TL yapılan sosyal yardım desteği ise 2 ayda bir 600 TL olarak yatırılmaktadır. Aylık ödemeler birikir ve 2 ayda bir hesaplara geçer.  


7 BİN 200 TL SOSYAL YARDIM BAŞVURUSU 


7 bin 200 TL sosyal yardım almak isteyen vatandaşlar için başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na e-Devlet platformundan iletilmektedir. Giriş sağlandıktan sonra ödemeyi almak için başvuru “Öksüz ve Yetim Yardımı” aratması yapılarak çıkan sayfadan “Yeni Başvuru” kısmına girilerek yapılmaktadır.  


KİMLER SOSYAL YARDIM ÖDEMESİNDEN FAYDALANIR? 


2 ayda bir yapılacak olan 600 TL sosyal yardım ödemesi için başvuru yapacak kişilerin anne ya da babası veya her ikisi de vefat etmiş olmalıdır. Bu kişilere devletten destek ödeneği bağlanmaktadır. “Öksüz ve Yetim Yardımı” olarak alınan ödeme 18 yaşını doldurmamış kişi için yakını ya da bakmakla yükümlü olan kişi tarafından alınabilmektedir.  

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