E-Devlet başvuruları açıldı! 18-25 yaş arası gençler 3 gün içinde başvuru yapabilir

18 yaşını geçmiş olan milyonlarca öğrenciye son dakika olarak duyuruldu. Sizde 18-25 yaş aralığını kapsıyorsanız hemen faydalanabilirsiniz. Bir kuruş bile ödemeyeceksiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı, her yıl düzenlediği yaz dönemi kampları için yeni bir duyuru gerçekleştirdi. Başvurular e-Devlet üzerinden yapılıyor. Bir kuruş bile ödemeden yazınızı eğlenceli geçirin. İşte detaylar haberimizde...

Milyonlarca gence güzel haber geldi. 18-25 yaş aralığına olan gençler dikkat! Bir kuruş para ödemeyeceksiniz. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen yaz kampları için başvurular başladı. Son tarih 16 Haziran! Hemen e-Devlet üzerinden başvurun. Bu fırsat bir daha gelmez! Peki yaz kamp başvuruları nereden ve nasıl başvurulur? Aranan şartlar neler? İşte detaylar.

18-25 YAŞ ARASI GENÇLERE MÜJDE! BİR KURUŞ PARA ALINMAYACAK

E-Devlet üzerinden yapılan başvurular değerlendirilerek onaylanacak. Aile aylık net gelirinin 8 bin 506 TL’nin (şu anki net asgari ücret) altında olanlara, notları yüksek olanlara ve bakanlığa bağlı gençlik merkezine üye olanlara öncelik verilecek. Şehit ve gazi yakını olan gençler ise kampa direkt olarak katılabilecek. Kampa katılacakların ulaşım dahil tüm ihtiyaçları bakanlık tarafından karşılanacak. Ayrıca katılımcı gençlerin tamamına, yolculukları süresince ve kampta geçirdikleri günler için seyahat ve sağlık sigortası yapılacak.

BİRÇOK AKTİVİTE YAPILACAK

Aynı zamanda kampta deniz, doğa ve çadır organizasyonları ile birlikte çeşitli sosyal, kültürel ve sportif faaliyetler de düzenlenecek. At biniciliği, paintball, okçuluk, mini golf, rafting, trekking, futbol, basketbol ve voleybol müsabakaları dışında el sanatları, halk oyunları, kişisel gelişim, kitap okuma tiyatro ve müzik aktiviteleri ile stres atılacak. Ayrıca sık sık mangal keyfi de yapılacak.

KAMPLAR HANGİ BÖLGELERDE YAPILACAK?

5 ile 7 gün arası süren kamplar, Aydın, Antalya, Hatay, Afyonkarahisar, Trabzon, Kastamonu, Mersin, Rize, Kocaeli, Sakarya, Samsun, İstanbul, Konya, Bitlis, Gaziantep ve Bursa’da gerçekleştirilecek. Kampçılar katıldıkları ilin Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından otobüslerle kamp alanına ulaştırılıyor. Kamplarda doktor veya ambulans hizmeti de veriliyor.