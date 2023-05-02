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Cumhurbaşkanından evli kadınlara emeklilik müjdesi geldi! Primleri devlet ödeyecek

Beklenen haber geldi. Ev hanımları artık erken emekli olabilecek. Çocuğu olan ev hanımları daha avantajlı. Ev hanımlarına erken emeklilik ile ilgili son dakika gelişmesi haberimizde…

Cumhurbaşkanından evli kadınlara emeklilik müjdesi geldi! Primleri devlet ödeyecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan seçim öncesi müjdeler üst üste gelmeye devam ediyor. Bu defa ev hanımları için emeklilik müjdesi verildi. Evli olan ve evde çocuk bakımını üstlenen ev hanımlarına devletten prim desteği verilecek. Bu sayede ev hanımları da erken emeklilik hakkına sahip olacak. İşte ev hanımlarına emeklilik imkanı ile ilgili son dakika gelişmeleri…

Erken emeklilik hayalini kuranlar dikkat! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan müjdeyi duyurdu. Ev hanımlarını büyük müjde! Çok çocuğu olan erken emekli olma şansını yakalayacak. Her çocuk başına bir yıl erken emeklilik hakkının yer aldığı programda, iki yıl geç ödemeli faizsiz kredi desteği de verilecek. Bu fırsat kaçmaz! Peki, ev hanımları nasıl erken emekli olacak? Erken emeklilik şartları neler? İşte erken emeklilik şartları ve detayları…

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan Aile Koruma Kalkanı Programı'nda detaylar belli oldu. 3 başlıkta toplanan düzenlemede ev hanımlarına emeklilik, gelir tamamlayıcı aile destek sistemi ve yeni evlenecek çiftlere destekler verilecek. Sosyal Güvenlik Uzmanı Emre Gülşen, merak edilen detayları tek tek açıkladı.

PRİM DESTEĞİ VERİLECEK

Gelen düzenlemeye göre ev hanımlarının emekli olabilmesi için prim ödemelerinin 3'te 1'i devlet tarafından karşılanacak. 2023 yılı itibariyle 3 bin 202 TL ödenen prim 2 bin 135 TL'ye indirilecek. Yani primlerde bin 67 TL'lik bir indirim olacak. Bu da yıllık 12 bin 800 TL'ye karşılık geliyor.

EV HANIMLARI DİKKAT! ERKEN EMEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Programda yer alan detaylara göre, ev hanımları erken emekli olabilecek. Peki ev hanımları nasıl emekli olabilecek? Paylaşılan detaylara göre, ev hanımları çocuk sayılarına göre daha erken emekli olabilecek. Örneğin bir ev hanımının 3 çocuğu varsa, her çocuk başına bir yıl olmak kaydıyla 3 yıl erken emekli olabilecek.

2 YIL GERİ ÖDEMESİZ KREDİ VERİLECEK

Yeni evlenecek çiftlere verilecek desek ise 2 yıl ödemesiz kredi desteği ile olacak. 150 bin TL'ye kadar sıfır faizle kredi desteği imkanı sunulacak. Her aileden en az bir kişiye iş imkanı da programdaki maddeler arasında yer aldı.

AİLE KORUMA KALKANI PROGRAMI NEDİR?

Yeni dönemde, aileyi güçlendirmeye dönük yenilikçi mekanizmalar geliştirmeye devam edeceğiz. Bu kapsamda, önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağımız Aile Koruma Kalkanı Programıyla ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak, yeni ailelerin kurulmasını teşvik edecek, gençler öncelikli olmak üzere her ailede en az bir kişiye iş imkanı sağlayacak, aileyi ve çocuğu tehdit eden her türlü olumsuz eğilimlere karşı etkin bir şekilde mücadele etmeye devam edeceğiz.

Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Kadınlara erken emeklilik gelecek mi, nasıl olacak? 2023 Ev hanımlarına emeklilik şartları neler ve kimleri kapsıyor?

AİLE VE GENÇLİK BANKASI KURULACAK

Aile Koruma Kalkanı Programının finansmanı, uluslararası standartlarda dijital Aile ve Gençlik Bankası kanalıyla sağlanacaktır. Bu sosyal amaçlı bankanın ana gelir kaynaklarından biri de Karadeniz’de keşfedilen doğalgaz gelirlerinin belirli bir yüzdesi olacaktır.

Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Kadınlara erken emeklilik gelecek mi, nasıl olacak? 2023 Ev hanımlarına emeklilik şartları neler ve kimleri kapsıyor?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında her ailede en az bir çalışanın bulunmasını sağlayacağız. Bu amaçla, özel sektör işletmelerinin sigorta primlerinin tamamını belirli bir süreyle devlet olarak biz ödeyeceğiz. Programı uygularken gençlere öncelik vereceğiz.

Ev hanımlarına emeklilik geliyor! Kadınlara erken emeklilik gelecek mi, nasıl olacak? 2023 Ev hanımlarına emeklilik şartları neler ve kimleri kapsıyor?

AİLE KORUMA KALKANI ŞARTLARI NELER?

Aile Koruma Kalkanı Programı kapsamında;

Ev hanımlarının emekliliğine destek sağlayacak,

Her ailede gençler başta olmak üzere en az bir çalışan olması sağlanacak,

Yeni evlilikler teşvik edilecektir.

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