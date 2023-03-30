Cumhurbaşkanı resmen duyurdu! Yeni asgari ücret sevinçten hoplatacak

Son dakika haberi… Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. Yaklaşık 7 milyon çalışanı doğrudan ilgilendiren asgari ücret zammı seçimden önce olacak mı olmayacak mı sorusunun yanıtı bir süredir merakla takip ediliyordu. Özelliklerini düşük emekli maaşının 7500 TL'ye yükselmesi sonrasında milyonlarca Asgari ücretli de maaşlarına ek zam beklentisine girmişti. Önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan asgari ücret zammı ile ilgili çok önemli açıklamalarda bulundu. Peki, Asgari ücrete seçim zammı var mı? Asgari ücrete ara zam ne zaman yapılacak?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın en düşük emekli maaşını 7500 TL olarak açıklaması sonrasında milyonlarca asgari ücretle çalışan da zam beklemeye başlamıştı. 7 milyondan fazla asgari ücretle seçim öncesi maaşlarında artış Beklerken Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ara zam tarihi geldi. Peki Asgari ücrete ne zaman zam gelecek? 2023 asgari ücrete ara zam var mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milyonlarca asgari ücretliye müjdeyi duyurdu.

ASGARİ ÜCRETE SEÇİM ZAMMI YAPILACAK MI?

Asgari ücrete zam var mı asgari ücrete seçim zammı yapılacak mı sorularının yanıtı son günlerde yoğun bir şekilde araştırılıyordu. Milyonlarca asgari ücretle çalışan emekli maaşlarını olduğu gibi kendi maaşlarına da zam beklentisi içine girmişti. Asgari ücretle çalışanlara seçim öncesi zam yapılmayacak. Kötü haberi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu. Verilecek olan tüm zamların verildiğini açıklayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin temmuz ayını işaret etti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM TARİHİNİ VERDİ

Merakla beklenen asgari ücrete ara zam tarihini ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıkladı. Ak Parti grup toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularına cevap veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücrete ek zam için temmuz ayını işaret etti. Muhabirin asgari ücretliler 1 yıl bekleyecek mi sorusu üzerine konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Temmuz ayı var diyerek zam sinyali verdi. Ancak Tabii ki 14 Mayıs tarihinde yapılacak olan Genel seçimlerde bu Zam konusunda son derece önemli. İktidarın değişmesi durumunda zam programında da bir değişiklik yaşanabilir.