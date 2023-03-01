Cumhurbaşkanı onay verdi! 5.500 TL yardım başvuru yapan çocuklu ailelere verilecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan çocuğu olan ailelere yeni yardım müjdesi geldi. Aile Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle çocuğu olan ailelere yardım ödemesi verilecek. Çocuklu aileler için yardım başvuru süreci de başladı. 5.500 TL nakdi destek için hemen e-Devlet’ten başvuru yapabilirsiniz. Milyonlarca hane bu yardımdan yararlanacak. Şartlar oldukça kolay. İşte merak edilen detaylar…

Türkiye bir yıldan bu yana yüksek enflasyon sorunu ile mücadele ederken hayatımızı devam ettirmek için ihtiyacımız olan bir çok temel ürünün de fiyatı sürekli artıyor. Bu durumda en çok sıkıntıyı ise dar gelirli ailelere yaşıyor. Bir yandan geçim sıkıntısı bir yandan da çocukların eğitim masrafları ailelerin belini büküyor. Dar gelirli aileler için artık çocukların masrafı tarihe karışacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yeni çocuk yardımı ödemesini müjdeledi. Başvuru yapan Çocuklu ailelere 5.500 TL nakit desteği verilecek. Bu ödeme tamamen karşılıksız ve geri ödemesiz olarak sağlanacak. Başvuru şartları ve detaylar tek tek açıklandı.

İLKOKUL, ORTAOKUL, LİSE ÖĞRENCİLERİNE YARDIM

2023 yılında yeni asgari ücretin belli olmasının hemen ardından zam yağmuru da başladı. Bir çok temel ürünün fiyatı artarken özellikle eğitim masrafları da resmen ikiye üçe katlandı. Dar gelirli ve ihtiyaç sahibi aileler bu anlamda ciddi bir zorluk yaşıyor. Devlet, ihtiyaç sahibi ailelerin yükünü hafifletmek amacıyla ailelere özel yardımlar sunuyor. Bu defa yeni sosyal yardım ilkokula giden ortaokula giden liseye giden çocuğu olan hanelere verilecek.

5500 TL YARDIM HESAPLARA YATIYOR

İhtiyaç sahibi ailelere yönelik olarak sağlanan sosyal yardımlardan biri olan eğitim yardımı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın yeni yardımlarından biri olarak öne çıkıyor. Sadece sosyal yardım alan ailelere sağlanan bu yardım 5.500 TL tutarında olacak. Tek sefere mahsus olarak yapılacak olan yardım sosyal yardım alan ailelerin başarılı çocukları bu ödemeyi alabilecek.

Yani bu yardım dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin devlet okullarında eğitim gören başarılı çocuklarına ödenecek. Başarı teşvik programı olarak verilecek olan bu yardımın en önemli şartı belli bir ortalama üstünde olmak.

E-DEVLETTEN BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ

5.500 TL nakdi destek başvuruları da başladı. E-Devlet’ten başvuru formunu dolduran ihtiyaç sahibi aileler ikinci dönem için ödemelerini alabilir. Ödeme miktarı ilkokul, ortaokul, lise öğrencileri için 5500 TL olurken üniversite öğrencileri için ise 8500 TL’ye kadar yükseliyor.