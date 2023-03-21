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Çocuklu hanelere yardım desteği! 1.300 TL ödeme ihtiyacı olan her aileye yatacak!

Çocuklu hanelere yardım desteği! 1.300 TL ödeme ihtiyacı olan her aileye yatacak! İşte çocuk desteği ödemelerine dair tüm detaylar...

Çocuklu hanelere yardım desteği! 1.300 TL ödeme ihtiyacı olan her aileye yatacak!

Çocuğu olan aileler için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bir yardım sağlıyor. Birçok yardımın yanı sıra ihtiyacı olan her ailenin çocuk sayısına göre destek ödemeleri yatıyor. PTT tarafından ödemelerin eksiksiz şekilde ailelere yatması sağlanmaktadır. Bu ödemeleri için 1, 2, 3 ve daha fazla çocuğu olan anneler başvuru yapabilmektedir. Birçok vatandaş başvurması halinde çocuk desteğinden yararlanmaktadır. Peki, çocuk desteği kimlere verilir? Çocuk desteği ne kadar sağlanır? İşte çocuk desteğine dair detaylar... 


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından sağlanan çok sayıda sosyal yardım kampanyası bulunmaktadır. Bunlardan birisi de çocuk yardımı ödemeleridir. Ailelere 1, 2 ve 3 çocuk için gerçekleştirilebilen ödemeler yatmaktadır. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sosyal yardımları PTT tarafından vatandaşlara eksik olarak ulaştırılmaktadır. PTT hesabı olmayan vatandaşlar ise şubelerden nakit ödemelerini alabilmektedir.  


Çocuk yardımı ödemeleri ne kadar? 


Devlet, ailedeki çocuk sayısına göre değişen sosyal yardım ödemelerini sağlamaktadır. Ailedeki çocuk sayısına göre ödemeler şu şekildedir: 


Tek çocuklu bir aileye 300 TL,  
İki çocuklu bir aileye ise 400 TL, 
Üç çocuklu bir aile için 600 TL ödeme yapılmaktadır. Bu durumda üç çocuklu bir aile kişi başı 1300 TL ödeme almaktadır. Bu da bir çocuğun temel ihtiyaçlarının karşılanmasında yardımcı olmaktadır.  


Doğum yardımı ödemeleri  


Bunların yanı sıra e-devlet üzerinden başvurulması durumunda doğum desteği de sağlanmaktadır. Bundan SSK’lı kadınlar iş görmezlik ödemesi anlamında yararlanabilmektedir. Yeni anne olan kadınların yardım alması için doğuma 1 sene kala minimum 90 gün eksiksiz sigorta primlerinin ödenmiş olması gerekmektedir.

İş yerinde sigorta dahilinde çalışmaya devam etmelidir. Ayrıca raporun verilmesinden önce 112 gün işten izin istenmelidir. Bunlara ek olarak çalışan kadınlar doktorun verdiği raporu iş yerine getirmelidir. İş yeri ise gerekli işlemleri yapmalıdır. 

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